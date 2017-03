Kẻ giết người bị bắt sau 22 năm lẩn trốn

Một tháng trước, công an đã bắt Lê Thanh Tuấn, sinh năm 1963, ngụ xã Thanh Đức, huyện Long Hồ (Vĩnh Long) về tội giết người sau 22 năm trốn lệnh truy nã.

Theo hồ sơ, ngày 13-5-1989, sau khi nhậu ở một quán rượu ở thị xã Vĩnh Long, tỉnh Cửu Long (lúc đó), Tuấn đã đập phá đồ đạc trong quán, bị Công an xã Thanh Đức mời về trụ sở công an xã để làm việc. Trong quá trình làm việc, Tuấn đã chộp khẩu súng AK của công an bắn nhiều phát đạn vào người dân tại trụ sở, làm hai người chết, ba người bị thương. Sau đó, Tuấn bỏ trốn, cơ quan chức năng đã truy nã…

Bước đầu Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết trong 22 năm lẩn trốn, Tuấn đã sang Campuchia. Đầu tháng 9-2011, Tuấn trở về xã Tân Hội, TP Vĩnh Long thăm bà con, bị Công an TP Vĩnh Long bắt theo lệnh truy nã.





PHÚC TÂN