Không dấu hiệu bất thường nào để cho rằng ông ta là người mắc bệnh tâm thần bởi ông ăn nói mạch lạc chẳng khác gì nhà giáo đứng trên bục giảng. Ấy vậy mà những điều ông ta khai báo lại khiến vị trưởng công an phường sửng sốt, phải hỏi lại nhiều lần mới tin ông ta là người hoàn toàn tỉnh táo.

- Bác khai chính bác là thủ phạm gây ra cái chết của anh Vũ Hồng Thái tối 10-10 tại cống thoát nước nằm gần đường sắt Bắc-Nam trên đường Tô Ngọc Vân, Thủ Đức?

- Chính tui.

- Cũng chính bác là thủ phạm đã khiến một chiếc xe container bị sập hố giữa đường Kha Vạn Cân, Thủ Đức vào trưa 12-10 gây thiệt hại cho chủ xe hàng trăm triệu đồng?

- Đúng vậy. Trước đó ngày 9-10 trên đường Kha Vạn Cân này, cũng chính tui đã khiến xe máy bà mẹ trẻ Hà Thị Tuyết Mai vướng vào mép cống bên đường phải té ngã rồi bị xe tải cùng chiều cán chết. Nói chung ở thành phố này mọi cái hố nằm trên đường, mọi hố ga không nắp đậy hoặc có nắp nhưng nhô cao hơn mặt đường… đều do tui tạo ra cả. Do cả tuần nay dư luận phản ứng quá dữ, đòi truy trách nhiệm trong các vụ tai nạn xảy ra trên đường phố nên tui tự nguyện đầu thú để ngành công an khỏi mất công truy tìm, truy xét chi cho mất thời gian.

- Nhưng mỗi mình bác thì làm thế nào tạo ra được những cái bẫy giết người trên đường phố? Phải có đồng phạm tiếp tay bác chứ. Họ là ai?

- Họ toàn là những người vô hình vô cảm, hổng có tên gọi cụ thể. Khi tai nạn xảy ra thì họ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Tỉ như vụ anh Thái tử nạn tại cống thoát nước thì ông đường sắt đổ cho ông đường bộ, ông đường bộ đổ cho ông đường sắt. Chính vì chẳng ai nhận trách nhiệm trước các tai nạn đó nên tui phải đứng ra nhận thay chớ không thì quá kỳ cục trước dư luận xã hội.

- Thế bác tên gì?

- Tui tên Ba Phi.

- Té ra là bác Ba Phi! Bác Ba nói dóc thì không sao chứ giỡn mặt với pháp luật như vầy không được đâu nha!

- Chính những cán bộ quản lý cơ sở hạ tầng để xảy ra hàng loạt thảm họa trên đường phố kia mới là kẻ giỡn mặt pháp luật chớ đâu phải tui.

Bác Ba Phi nói thế rồi ra về, để lại nỗi ưu tư vô cùng lớn cho vị sĩ quan công an trước nhiệm vụ bảo vệ pháp luật.

Tôi - người viết lại mẩu chuyện này cũng ưu tư từ sáng bữa kia đến sáng nay.

BÌNH NHẤT CHỈ