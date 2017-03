Kê khống biên chế rút tiền Nhà nước

Ngày 26-9, ông Nguyễn Văn Tâm, Bí thư Huyện ủy huyện An Minh (Kiên Giang), cho biết: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy vừa kết luận kiểm tra tài chính đảng đối với Văn phòng Huyện ủy An Minh (văn phòng). Theo đó, văn phòng có dấu hiệu kê khống biên chế, lập chứng từ khống để rút ruột ngân sách.

Kê khống biên chế, nâng hệ số lương ảo

Theo kết luận, trong ba năm (2011-2013), văn phòng thực hiện quản lý công tác tài chính đảng chưa chặt chẽ, chưa đúng pháp luật…

Trong năm 2011, bộ phận hành chính quản trị của văn phòng kê hệ số lương của 38 cán bộ công chức khối đảng cao hơn hệ số lương thực tế; kê khống ba biên chế. Tổng số tiền lương tăng từ việc kê khống, nâng hệ số lương “ảo” là hơn 270 triệu đồng.

Tương tự, việc kê khống hệ số lương và biên chế còn diễn ra ở các năm tiếp theo. Trong năm 2012 có 23 cán bộ công chức bị kê khống hệ số lương và kê khống hai biên chế với số tiền hơn 270 triệu đồng. Còn năm 2013 thì có 18 cán bộ công chức bị kê khống với số tiền hơn 190 triệu đồng.

Như vậy trong ba năm, từ việc kê khống tiền lương và biên chế, văn phòng đã sai phạm tổng số tiền trên 740 triệu đồng.

Theo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy An Minh, việc kê khống nói trên là do bà Nguyễn Thị Thu Tâm (Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy An Minh) tự ý chủ trương. Phòng Tài chính - kế hoạch đã phát hiện từ năm 2011 nhưng bà Tâm từ chối cung cấp bảng lương để đối chiếu cho đến khi sự việc đổ bể (tháng 6-2013).

Giả mạo chứng từ

Để sử dụng nguồn tiền trên, bà Tâm đã tham mưu cho lãnh đạo lập quỹ phúc lợi, đặt ra những khoản chi trái quy định. Cụ thể, văn phòng đã chi thu nhập tăng thêm và tiền tết cho văn phòng và bốn ban đảng hơn 160 triệu đồng; chi tiền điện thoại cho lãnh đạo và cán bộ văn phòng trái quy định trên 21 triệu đồng; chi không hợp lệ khác hơn 90 triệu đồng… Trong hai năm (2011 và 2012), việc chi hoạt động tại văn phòng vượt gần 50% so với dự toán.

Đặc biệt, bà Tâm còn chỉ đạo kế toán giả mạo chứng từ quyết toán để bỏ ngoài sổ sách (làm quỹ dự trữ) 64 triệu đồng; thu tiền điện 12 triệu đồng cũng không đưa vào sổ sách. Bà Tâm còn chủ trương lập lại chứng từ giải trình về việc dùng tiền lương thừa xử lý bội chi ở văn phòng gần 150 triệu đồng. Khi bị kiểm tra, bà Tâm thực hiện và chỉ đạo kế toán, thủ quỹ báo cáo không trung thực về nguồn tiền mặt còn tồn tại quỹ…

Từ những sai phạm trên, Ủy ban Kiểm tra đề nghị thu hồi nộp ngân sách gần 760 triệu đồng và kiểm điểm sáu người tại Văn phòng Huyện ủy An Minh. Trong đó ông Hồ Kiên Giang (nguyên Chánh văn phòng), Lâm Văn Triều (Chánh văn phòng), Võ Phước Cho (Phó Chánh văn phòng) và Ngô Nam Thái (thủ quỹ) bị đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm. Riêng bà Nguyễn Thị Thu Tâm và Nguyễn Thị Thúy Oanh (kế toán, người trực tiếp thực hiện giả mạo chứng từ) cùng bị đề nghị kỷ luật.

Theo nhận xét của Ủy ban Kiểm tra, ngoài những sai phạm trên thì tại Văn phòng Huyện ủy An Minh còn chấp hành chưa tốt quy chế dân chủ về công khai kinh phí hoạt động hằng năm. Từ đó để xảy ra tình trạng cá nhân cố ý làm trái gây thiệt hại cho ngân sách, làm ảnh hưởng đến uy tín của tập thể văn phòng và Đảng bộ huyện.

VĨNH SƠN