Kẻ sát hại cô gái trẻ đã bị bắt

Cô gái trẻ mất tích trong rừng sâu

Sáng sớm 28-12-2009, giống như mọi ngày, chị Vi Thị Vang (SN 1984), trú tại thôn Cái Cặn I, xã Hội Đáp, Lục Ngạn, Bắc Giang lên rừng lấy củi. Đến quá trưa, gia đình chị Vang vẫn không thấy chị về. Chiều muộn cùng ngày, linh tính có chuyện chẳng lành, mẹ chị Vang vội vào rừng tìm con gái. Khu rừng nơi chị Vang thường đến lấy củi là rừng Cóc Cái, thuộc xã Hội Đáp. Miệt mài tìm kiếm, mẹ chị Vang thấy ở vạt rừng con dao quắm mà con gái mình thường mang theo, gần đó là đôi dép lê và chiếc cặp tóc của chị, xung quanh đó là rất nhiều vết máu.

Đoán con mình gặp nạn, bà chạy vội về báo với người thân, hàng xóm trong làng cùng nhau đi tìm. Hơn 1 ngày tìm kiếm, đến 8h30 ngày 30-12-2009, mọi người phát hiện xác Vang bị giấu kín ở một khe suối cạn trong rừng Cóc Cái. Nhận được tin báo, tổ công tác gồm các trinh sát, điều tra viên của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang đã xuống hiện trường, phối hợp với CAH Lục Ngạn khẩn trương điều tra vụ án.

Khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an nhận định: chị Vang bị sát hại ngay sau khi ra khỏi nhà. Trên người Vang có nhiều vết thương do bị vật sắc nhọn gây ra. Điều đáng nói, trước khi chết, Vang đã bị hãm hiếp. Theo người nhà chị Vang kể lại, khi đi khỏi nhà, Vang có đeo đôi khuyên tai bằng vàng, nhưng giờ đôi khuyên tai ấy đã biến mất.

Từ những tài liệu thu thập được tại hiện trường, cơ quan công an xác định, đây là vụ án giết người, hiếp dâm, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Xâu chuỗi các tài liệu thu thập được, cơ quan công an nhận định, thủ phạm gây án nhiều khả năng là người hiểu địa bàn và có thể có mối quan hệ với nạn nhân. Ngay sau đó, nhiều mũi trinh sát đã toả đi rà soát những đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Chỉ sau 10 giờ từ khi nhận thông tin về vụ án, Công an tỉnh Bắc Giang đã làm rõ, bắt được đối tượng gây án là Vi Văn Hẻo - một người cùng thôn với nạn nhân.

Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hẻo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Bộ mặt kẻ ác tâm

Các điều tra viên thụ lý vụ án cho biết, Vi Văn Hẻo vốn là một thanh niên chất phác, đã xây dựng gia đình. Nhưng rồi một ngày, cơn thú tính trong người Hẻo trỗi dậy, khi anh ta bắt gặp chị Vi Thị Vang vào rừng hái củi một mình. Ngày hôm đó, Hẻo đem trâu vào rừng thả sớm, phát hiện chị Vang đang lúi húi nhặt củi, anh ta bèn tiến đến gạ gẫm, trêu ghẹo. Thấy chị Vang phản ứng quyết liệt, Hẻo lấy một thanh gỗ to gần đó đập túi bụi vào đầu và người chị. Vớ con dao quắm của chị Vang, Hẻo chém tiếp vào người cô gái để ép cho hắn “thỏa mãn”.

Lúc này, chị Vang đã bị thương khá nặng, sợ Hẻo đánh mình đến chết, đành đồng ý cho hắn quan hệ. Hẻo bế Vang lúc này đã bị thương rất nặng vào sâu trong rừng để làm chuyện đồi bại. Một lúc sau, có tiếng ai đó gọi trâu lạc, thấy vậy, chị Vang cố hết sức kêu cứu. Sợ bị lộ, Hẻo đã dùng viên đá ở gần đó đập vào đầu cô gái, khiến Vang tử vong. Gây án xong, Hẻo đã ôm xác cô gái đi ngược về phía dòng suối cạn, khi phát hiện thấy một hõm sâu, Hẻo đã để xác vào đó, lấp đá và lớp lá khô lên để che giấu. Trước khi lấp đá lên, Hẻo còn kịp tháo đôi bông tai vàng của cô gái cất đi.

Sợ bị mọi người phát hiện, sau khi giấu xác cô gái trẻ, Hẻo ra suối giặt sạch chiếc áo khoác ngoài dính máu, sau đó ra chợ bán luôn đôi hoa tai vàng vừa cướp được với giá hơn 3 triệu đồng rồi về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Đến chiều, thấy mọi người nháo nhác đi tìm Vang, loa truyền thanh của thôn kêu gọi mọi người cùng vào rừng tìm kiếm, Hẻo cũng vờ lao vào rừng tìm người hàng xóm mất tích. Tuy nhiên, ngay sau đó, bộ mặt ác thú của Hẻo đã bị Công an tỉnh Bắc Giang làm rõ.

Theo Lê Quang (ANTĐ)