Kẻ truy sát cả nhà ra đầu thú

(PL)- Ngày 31-1, Công an huyện An Biên (Kiên Giang) cho biết Phan Bình Phú (ngụ ấp Mương 40, xã Tây Yên A, huyện An Biên) đã ra đầu thú sau khi ra tay sát hại ba người trong một gia đình có quan hệ họ hàng với mình.

Phú khai do mâu thuẫn từ trước nên trưa 27-1, Phú mang theo dao lê sang nhà anh Phan Hoàng Bảnh (bà con chú bác ruột với Phú). Đến nơi, Phú xông vào đâm nhiều nhát trúng đầu và vai anh Bảnh. Anh Bảnh lảo đảo chạy vào nhà đóng cửa trốn. Phú quay ra tìm mẹ anh Bảnh là bà Trần Thị Ly, đâm nhiều nhát vào bụng và ngực khiến bà Ly tử vong tại chỗ. Chưa dừng ở đó, thấy vợ anh Bảnh đang bồng đứa con mới 18 tháng tuổi trốn trong bếp, Phú lao vào đâm cháu bé ở ngực và vai, mặc cho mẹ của cháu van xin. Hiện anh Bảnh đã qua cơn nguy kịch. Riêng con của anh được chuyển lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu. VĨNH SƠN