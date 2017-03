Kế “xù” nợ của vợ chồng lái lợn

Chiều 9-12, trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Quang Mãi, Trưởng Công an xã Bình Trung, huyện Thăng Bình (Quảng Nam), nói rằng, ông không ngờ vợ chồng Phạm Đức Bảy và Trần Thị Xuân Thanh lại sử dụng thủ đoạn quá sức hiểm ác như thế.

Theo lời ông Mãi thì Bảy làm nghề lái lợn, còn Thanh buôn bán nên cuộc sống kinh tế gia đình họ rất khá giả, nhà cửa cũng được xây dựng khang trang, bề thế bên quốc lộ 1A, thuộc tổ 8, thôn Trà Long, xã Bình Trung, Thăng Bình. Trong quan hệ buôn bán, Bảy và Thanh quen biết thân thiết với hai chị X. và Y. Thế nhưng, từ sau ngày các chị X. và Y. có đơn khiếu nại Bảy và Thanh vay mượn tiền của họ 13.570.000 đồng chây ì không trả thì một hôm những người đi chợ Kế Xuyên phát hiện có rất nhiều bản tường thuật viết tay được photocopy rải khắp nơi, cho rằng chị Y. đã từng quan hệ bất chính với Bảy và bị bắt quả tang. Một số người dân nhặt tờ giấy này mang nộp cho Công an xã Bình Trung.

Trong khi sự việc đang còn được xác minh thì tiếp đó, ngay giữa chợ Kế Xuyên, bà Thanh lại có những lời nhục mạ, chửi bới tục tĩu rất vô văn hóa đối với các chị X., Y. và cho rằng, không có nợ tiền của họ, do đó đã bị Công an xã Bình Trung xử lý hành chính và phạt tiền về hành vi gây rối TTCC...

Ngay sau khi nhận được tin báo của Công an xã Bình Trung, Công an huyện Thăng Bình phối hợp cùng lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an tỉnh Quảng Nam, tiến hành điều tra và phát hiện, vạch trần mưu kế thâm độc của vợ chồng Bảy và Thanh, hòng mục đích "xù" khoản tiền nợ đối với các chị X. và Y. Thì ra, sau ngày bị các chị X. và Y. gửi đơn khiếu nại mượn tiền nhưng chây ì không trả cho Công an xã Bình Trung, vợ chồng Bảy tức tối, bàn bạc sắp đặt mưu kế hãm hại các chị X. và Y. Vợ chồng Bảy điện thoại "dụ" chị Y. tới nhà rồi khống chế ép buộc chị viết bản tường thuật đã nhiều lần đi hát karaoke và quan hệ bất chính với Bảy. Có được "lá bùa" này, chúng đe dọa chị Y. nếu đòi nợ thì sẽ photocopy tán phát ở chợ Kế Xuyên để làm nhục. Và, vợ chồng Bảy đã làm thật...

Trước đó, với mục đích làm cho chị X. không đòi nợ nữa, vợ chồng Bảy vào Tam Kỳ thuê hai người xe ôm nói là đi bắt ghen tại nhà nghỉ Thanh Ngân, trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Đúng hẹn, bà Thanh đến cùng với hai xe thồ vào nhà nghỉ Thanh Ngân thuê phòng trọ chờ. Trong khi ấy, Bảy điện thoại cho chị X. thỏa thuận gặp để trả nợ. Khi chị X. đến gặp Bảy thì hắn ngon ngọt dụ chị tới nhà nghỉ Thanh Ngân, thuê phòng giở trò "đòi hỏi". Vì chỉ muốn lấy được tiền nên chị X. "mềm lòng", nào hay rơi vào bẫy của vợ chồng Bảy... Vợ chồng Bảy và Thanh cũng bắt chị X. làm tường thuật có quan hệ bất chính với Bảy, hù dọa sẽ tán phát nếu tiếp tục đòi nợ...

Hiện nay, cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối với vợ chồng Bảy và Thanh về hành vi "Làm nhục người khác".





Theo L.V (CAND)