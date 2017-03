Kéo giảm tội phạm ở bệnh viện

Trước đó, ngày 14-3, Sở Y tế và Công an TP.HCM đã ký kết quy chế phối hợp về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực y tế. Tại lễ ký kết, Thiếu tướng Lê Đông Phong, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, nhấn mạnh về trật tự, ở các BV phải có nội quy, quy chế quản lý chặt chẽ, không thể đặt vấn đề phải có lực lượng công an trong BV, tức xây dựng lực lượng quản lý trong BV có hiệu quả thì công an mới hỗ trợ được. Lãnh đạo Sở Y tế hy vọng với những biện pháp triển khai, thời gian tới tình hình an ninh trật tự BV sẽ không còn diễn ra như thời gian qua, giúp cho cả y bác sĩ và bệnh nhân an tâm làm việc.