Kết luận mới vụ Nông trường Sông Hậu: “Số tiền lập quỹ trái phép hơn 10 tỉ đồng”

“Cơ quan điều tra xác định: Đủ căn cứ để kết luận nguyên giám đốc Trần Ngọc Sương, nguyên phó giám đốc Trương Hồng Nhung cùng các thuộc cấp Đặng Thế Quốc Hưng, Nguyễn Văn Sơn, Hoàng Thị Bình đã phạm vào tội lập quỹ trái phép. Ngày 22-2, công an đã tống đạt kết luận điều tra đến các bị can”. Đại tá Lê Việt Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ, cho biết như vậy trong buổi họp báo chiều 22-2-2011.

Số tiền lập quỹ trái phép tăng

Theo Đại tá Hùng, sau khi có quyết định giám đốc thẩm, hủy án vào giữa năm 2010 của Tòa Hình sự TAND Tối cao, Công an TP Cần Thơ đã điều tra lại theo thủ tục chung. Đến ngày 21-2-2011 đã có kết luận điều tra chính thức, chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị nơi này truy tố các bị can trong vụ án.

“Trong kết luận điều tra cũ, số tiền lập quỹ trái phép của các bị can chỉ hơn 9 tỉ đồng. Trong kết luận mới, số tiền này lên đến trên 10,1 tỉ đồng. Bảy vấn đề nêu trong kháng nghị của trung ương, qua điều tra lại vẫn không phát hiện gì sai. Kết luận điều tra cũ không có vấn đề gì sai cả” - ông Hùng khẳng định.

Ông Hùng thông tin thêm khi điều tra lại, cơ quan điều tra Bộ Công an và VKSND Tối cao giám sát rất chặt chẽ. “Công an đã bốn lần thông báo cho các cơ quan nội chính trung ương, VKSND Tối cao và cơ quan điều tra Bộ Công an đã hai lần thẩm định rất kỹ, từng hồ sơ, bản khai, trong đó có việc mời các bị can làm việc để khẳng định hồ sơ, bản khai là chính xác…” - ông Hùng nói. Cũng theo ông Hùng, yêu cầu giám định lại của luật sư bào chữa cho bà Sương là không có cơ sở.

Đại diện cơ quan điều tra TP Cần Thơ khẳng định những vấn đề nêu trong kháng nghị của trung ương qua điều tra lại vẫn không phát hiện gì sai. Ảnh: GIA TUỆ

Thượng tá Nguyễn Văn Thuận, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ, cho biết khi điều tra lại, có lúc bà Sương nhận tội, lúc không. Riêng các bị can khác đều thống nhất và khai rất rõ ràng. Khi được tống đạt, họ đều thống nhất với kết luận điều tra lại này…

Bà Sương phản đối kết luận điều tra

Kết luận điều tra lại nêu: Từ năm 1994 đến năm 2007, giám đốc Nông trường Sông Hậu đã chỉ đạo thủ quỹ, kế toán thu các nguồn đưa vào lập quỹ trái phép, tổng cộng hơn 32 tỉ đồng. Cụ thể, trong giai đoạn từ năm 1994 đến năm 1999 (lúc cha bà Sương làm giám đốc), số tiền quỹ trái phép là hơn 20 tỉ đồng, đã chi sử dụng gần hết. Vì cha bà Sương đã mất nên công an không truy cứu trách nhiệm những người có liên quan trong giai đoạn này.

Từ tháng 1-2001 đến tháng 12-2007, bà Sương lên làm giám đốc. Bà đã cùng phó giám đốc phụ trách tài chính Trương Hồng Nhung chỉ đạo thủ quỹ Nguyễn Thị Bích Sơn, Nguyễn Văn Sơn, kế toán Đặng Thế Quốc Hưng, Hoàng Thị Bình tiếp tục thu các nguồn đưa vào lập quỹ trái phép, để ngoài sổ sách kế toán, không báo cáo tài chính theo quy định… Số tiền lập quỹ là hơn 10 tỉ đồng với tên gọi tự đặt là quỹ công đoàn.

Công an cũng xác định nguồn tiền để lập quỹ trái phép thu từ các khoản như bán cây bạch đàn, thu phí quản lý, bán năm lô đất, vay tiền các cá nhân bên ngoài, phí quản lý công trình điện, cho thuê ao hồ… Số quỹ này khi cơ quan chức năng phát hiện thì đã chi gần hết, còn chưa đến 90 triệu đồng. Trong số tiền mà quỹ đã chi, công an xác định có hơn 5 tỉ đồng là số tiền gây thiệt hại.

Theo một nguồn tin, khi tống đạt kết luận điều tra, bà Sương đã phản đối kết luận, ghi rõ trong biên bản: “Tôi hoàn toàn không đồng ý với toàn bộ nội dung kết luận của Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ vì đã đánh giá sai lệch toàn bộ bản chất sự việc và các hành vi của tôi về tội lập quỹ trái phép, kết luận không có căn cứ pháp luật, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng”. Bà Sương cũng đề nghị VKSND TP Cần Thơ và cơ quan tố tụng trung ương xem xét lại vụ án, đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can với bà. “Tôi sẽ có bản khiếu nại đối với kết luận điều tra” - bà Sương viết trong biên bản tống đạt kết luận điều tra.

Diễn biến vụ án - Tháng 4-2008, Công an TP Cần Thơ khởi tố vụ án. - Tháng 8-2009, TAND huyện Cờ Đỏ xử phạt bà Sương tám năm tù tội lập quỹ trái phép và phạt các đồng phạm khác từ một năm sáu tháng tù đến sáu năm tù. - Tháng 11-2009, xử phúc thẩm, TAND TP Cần Thơ y án tám năm tù với bà Sương. - Tháng 5-2010, Tòa Hình sự TAND Tối cao đã hủy toàn bộ bản án, yêu cầu điều tra lại theo thủ tục chung vì cho rằng cơ quan tố tụng Cần Thơ xác định số tiền lập quỹ sai, vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng... - Ngày 21-2-2011, Công an TP Cần Thơ hoàn tất kết luận điều tra mới về vụ án này.

