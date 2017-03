Kết luận về Vedan xả thải: Nông dân tin các nhà khoa học

Ngày 12-12, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện hợp pháp của Vedan cho biết lãnh đạo công ty đã ký vào biên bản thừa nhận đã xả thải chưa qua xử lý, gây ô nhiễm 10-11 km trên lưu vực sông Thị Vải. Theo đó, Công ty Vedan sẽ chịu trách nhiệm khắc phục trong phạm vi này.

Vị đại diện Vedan cho rằng việc lấy mẫu phân tích của Viện Môi trường và Tài nguyên trong thời điểm Vedan lén xả thải và thời điểm hoạt động bình thường là... không bình thường. Viện cũng chưa đánh giá ô nhiễm đầu nguồn nước để so sánh với khu vực ô nhiễm do Vedan gây ra. “Vedan cũng yêu cầu Viện lấy 100 mẫu phân tích và 100 đơn thư của người dân bị thiệt hại để xác minh, trong đó có sự tham gia của các nhà khoa học do Vedan mời từ Đài Loan sang nhưng Viện vẫn chưa thực hiện” - vị này nói.

Chữ ký của ông Yang Kun Hsiang, Tổng Giám đốc Công ty Vedan, tại biên bản cuộc họp ngày 12-12.

Cuối cùng, vị đại diện Vedan này cho biết Vedan kiến nghị Tổng cục Môi trường để Viện Môi trường và Tài nguyên và các nhà khoa học của công ty tổ chức kiểm tra, đánh giá lại phạm vi bị ảnh hưởng tại các nhánh sông, rạch trên lưu vực sông Thị Vải và mức độ thiệt hại.

Trước kiến nghị của Vedan, ông Bùi Cách Tuyến, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, cho biết sẽ đáp ứng yêu cầu, cho các nhà khoa học của Viện, của Vedan và chuyên gia Tổng cục tranh luận sòng phẳng để tháo gỡ một số điểm mà Vedan cho là còn lấn cấn.

Theo ông Tuyến, công trình nghiên cứu kết luận của Viện là công phu và rõ ràng với đầy đủ bằng chứng xác đáng, bởi vậy lãnh đạo Vedan mới chịu ký vào biên bản kết luận.

Ông Tuyến cũng đánh giá đây là vụ việc gây tranh cãi liên quan đến nhiều người dân, do vậy kết quả nghiên cứu để đưa ra các bằng chứng cần phải công khai, rõ ràng, hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và nhà nước. Ông Tuyến nhấn mạnh sắp tới Tổng cục sẽ báo cáo Chính phủ để chỉ đạo các địa phương (Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và TP.HCM) tích cực hơn trong việc xác định đối tượng cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng để đưa ra mức độ thiệt hại cụ thể, buộc Vedan khắc phục.

Sáng qua, trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Phụng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM, cho biết: “Căn cứ theo bản kết luận của Tổng cục Môi trường đưa ra ngày 11-12 thì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng các nhà khoa học”.

Theo ông Phụng, Hội đã tiếp nhận hàng trăm đơn thư của bà con nông dân ba xã của huyện Cần Giờ kê khai thiệt hại nhưng trong bản kết luận của Viện chỉ ghi nhận xã Thạnh An nằm trong vùng bị ảnh hưởng nặng, hai xã còn lại không bị ảnh hưởng. “Với tư cách đại diện của nông dân, Hội sẽ đề nghị Viện có thông báo mức độ, phạm vi bị ảnh hưởng để người dân biết. Ngoài ra, Viện cũng cần cùng Hội xuống địa bàn giải thích để giải tỏa băn khoăn cho bà con” - ông Phụng nhấn mạnh.

PHONG ĐIỀN