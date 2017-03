Kết thúc đợt nắng nóng khủng khiếp nhất

Đêm 20 ngày 21-6, Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa rào và dông, rải rác có mưa vừa, mưa to, vùng núi có nơi mưa rất to. Mưa lớn làm nhiệt độ giảm mạnh, chấm dứt nắng nóng ở cả Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và các nhà máy phát điện sẽ được cung cấp đủ nước.

Nắng nóng từ cuối tuần trước tới ngày 20-6 đã ghi kỷ lục mới về mức độ nóng và thời gian kéo dài từ trước tới nay: chín ngày ở Bắc Bộ, 13 ngày ở Trung Bộ. Ngày 19-6, nóng cao điểm nhất, nhiệt độ ngoài trời phổ biến ở Bắc Bộ đều trên 40oC, trong đó có 24 điểm nhiệt độ ngoài trời cao tới 45oC. Nhiệt độ cao nhất đã vượt mốc lịch sử ở nhiều tỉnh, thành phố như Ba Vì (Hà Nội), Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nam, Tĩnh Gia (Thanh Hóa), vùng núi tỉnh Nghệ An.

H.VÂN