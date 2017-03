Kẹt xe nghiêm trọng vì người đàn ông trồng chuối… giữa đường

Vụ việc xảy ra vào đúng thời điểm các thí sinh ra khỏi trường, sau khi hoàn thành xong bài thi hóa nên đã gây ách tắc giao thông nghiêm trọng…

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, khu vực trước cổng trường Đại học Bách khoa TP (Q.10, TP.HCM) có rất đông phụ huynh đứng đợi con mình hoàn thành bài thi môn Hóa. Bất ngờ, một người đàn ông có biểu hiện lạ bỗng lao ra giữa đường.

Bất chấp dòng xe cộ đông đúc, người đàn ông cởi chiếc áo đang mặc lót xuống nền đường rồi bất ngờ làm động tác “trồng cây chuối”. Sau đó, người này tiếp tục hét lớn: “Thiết công đầu đây!”.

Vụ việc trên đã thu hút sự hiếu kì của nhiều phụ huynh và học sinh. Giao thông khu vực trên bị tắc nghẽn nghiêm trọng.

Lực lượng CSGT và công an túc trực trước cổng trường đã nhanh chóng đến yêu cầu người này dừng hành vi gây rối trật tự. Đồng thời, công an cũng yêu cầu người đàn ông rời khỏi khu vực trên để đảm bảo an toàn cho các thí sinh.

Theo một số phụ huynh chứng kiến sự việc, người đàn ông trên nhiều khả năng có dấu hiệu thần kinh không ổn định.











