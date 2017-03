Khách đi xe tố bị hành hung và trấn lột tiền

Công an huyện Diên Khánh đã chặn xe khách hiệu Hưng Kiên biển số 98K-4345 vì có thông tin hành khách trên xe bị hành hung và trấn lột tiền.

Làm việc với công an, một hành khách cho biết gia đình chị đến Bến xe Giáp Bát (Hà Nội) để bắt xe vào Nha Trang thì được một nhóm người mời đi xe với giá 400.000 đồng/người nhưng sau khi xe xuất bến lại đòi giá 800.000 đồng/người. Gia đình chị không đồng ý thì một người trong nhóm liền kẹp cổ em trai chị móc 2 triệu đồng, còn chị thì bị túm tóc dọa đánh. Thấy vậy, gia đình chị phải đưa thêm 1,8 triệu đồng. Sau đó, nhóm này đưa tiền cho nhà xe rồi xuống xe. Quá uất ức, chị gọi điện thoại nhờ người trình báo Công an huyện Duyên Khánh nhờ can thiệp.

Sau khi lấy lời khai các bên, Công an huyện Diên Khánh đã thả xe khách đi với lý do: “Không có chứng cứ rõ ràng và sự việc không xảy ra trên địa bàn huyện”. Làm việc với công an, chủ xe khai đã mua khách của nhóm người trên với giá 300.000 đồng/người.

T.NGUYỄN