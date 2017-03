Khách hàng cáo giác bán xăng có màu nước đục

Cửa hàng xăng dầu nơi hành khách phát hiện xăng "rởm".

Cửa hàng xăng dầu nơi hành khách phát hiện xăng "rởm".

Theo phản ánh của chị Trần Thị Lan, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội, trưa ngày 15/6, trên đường đến nơi làm việc chị có đổ 100 nghìn tiền xăng loại xăng A92 vào bình xe máy, ra khỏi cửa hàng được khoảng 20m thì xe chết máy.Khi dắt xe vào cửa hàng sửa chữa, thợ sửa xe hút xăng ra thì phát hiện xăng đục như nước vo gạo.Theo ghi nhận của phóng viên, toàn bộ số xăng đã được lấy ra, số xăng đựng trong chai nhựa (loại nửa lít) đục trắng như nước vo gạo. Số còn lại đựng trong chậu lắng cặn bẩn phía dưới đáy.Anh Nguyễn Tuấn Sơn, người trực tiếp sửa xe cho chị Lan khẳng định: “Xăng này là bị trộn với nước, và có thể xăng bị thối do để lưu cữu lâu ngày dẫn đến xe chết máy và không thể hoạt động được.”Bực tức vì cửa hàng có dấu hiện gian lận, chị Lan quay lại để khiếu nại chủ cửa hàng thì được bà Phạm Thị Dần - tự giới thiệu là người phụ trách bán hàng của cây xăng - ngay lập tức nhận đền bù số xăng và chi phí sửa xe.Theo bà Dần, nguyên nhân xăng bị vẩn đục là do cửa hàng vừa hút nốt phần xăng còn lại, nên chưa thau được hệ thống bể ngầm. “Việc xăng vẩn đục trắng là do có nước bị ngấm vào bể ngầm chứa xăng,” bà Dần thừa nhận.Bà Dần cũng khẳng định: “Sau khi chị Lan đổ xăng, có khách hàng vào mua nhưng chúng tôi phát hiện liền cho đóng cửa hàng, không bán xăng nữa, đến khi bơm xăng mới trở lại và sẽ tiếp tục bán..."Cửa hàng đã nhận lỗi là xăng có "dính nước" khiến xe của chị Lan chết máy. Cửa hàng chấp nhận đền bù toàn bộ chi phí sửa xe của chị Lan và đền số xăng dính nước chị Lan đã mua.Tuy nhiên, đến đầu chiều, theo ghi nhận của phóng viên, một khách hàng mang can mua xăng cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Ngay lập tức, chủ cây xăng dầu đã yêu cầu các nhân viên đóng cửa, không bán hàng...