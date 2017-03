Khai quật tử thi năm phu trầm bị giết

(PL)- Ngày 25-4, Công an tỉnh Quảng Trị, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Viện Khoa học hình sự (C54) Bộ Công an đã hoàn thành khai quật và khám nghiệm tử thi năm phu trầm bị giết vào ngày 23-3 (như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin).

Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Trưởng phòng PC45 - Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết: Qua khám nghiệm tử thi cho thấy hầu hết các nạn nhân đều có 2-3 dấu vết chấn thương ở vùng gáy, một số tử thi còn có dấu vết chấn thương ở vùng mắt, mũi và miệng. Trong đó nạn nhân Đinh Xuân Thân (33 tuổi, trú xã Quảng Sơn) bị chấn thương nhiều nhất. Điều này phù hợp với lời khai của các hung thủ là Hồ Văn Công, Hồ Văn Thành, Hồ Văn Nguyên và lời kể của những phu trầm thoát chết. Trong đó Công khai nhận mình là người trực tiếp dùng thanh gậy đánh vào vùng gáy nạn nhân, còn Thành là kẻ giữ người và dùng đá đánh vào vùng mặt nếu có phu trầm chưa chết hẳn, trước khi đạp các nạn nhân xuống hố chôn. Nguyên là người cầm súng canh giữ năm phu trầm. VIẾT LONG