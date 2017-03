Khai trương 25 điểm bán hải sản đảm bảo an toàn ở Hà Tĩnh

Hôm nay (11-5), Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh ký quyết định 1118 về việc ban hành chính sách hỗ trợ các điểm kinh doanh hải sản đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm do thị trường bị ảnh hưởng bởi hiện tượng hải sản chết bất thường.

Các điểm bán này sẽ phục phụ người dân và khách du lịch trên địa bàn Hà Tĩnh. Mỗi điểm bán hải sản sạch được hỗ trợ 5 triệu đồng.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là các tổ chức, cá nhân trên địa bàn các xã, phường, thị trấn, thuộc các huyện, TP Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh và thị xã Kỳ Anh thực hiện việc kinh doanh hải sản (được đánh bắt từ vùng biển an toàn, được dán tem đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, được cơ quan nhà nước xác nhận) tại các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện ích đảm bảo các điều kiện: Có vị trí phù hợp thuận lợi cho giao dịch và thu hút khách hàng, có hệ thống bảo quản tốt, có không gian rộng thoáng đảm bảo vệ sinh môi trường.



Người dân bán hải sản tại chợ Hà Tĩnh.

Theo Sở Công Thương Hà Tĩnh, ngày 12-5, sẽ trên toàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ khai trương 25 điểm và trong thời gian tới sẽ có khoảng 150 điểm kinh doanh hải sản an toàn vệ sinh thực phẩm.

Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia ( Bộ Y tế) cũng đã có văn bản trả lời kết quả kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn 8 mẫu hải sản do các cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh thu thập từ các cửa biển, chợ ở Hà Tĩnh. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy không phát hiện hàm lượng xyanua, phenol trong tất cả các mẫu và hàm lượng kim loại nặng trong tất cả các mẫu đều nằm trong ngưỡng cho phép.



Ngư dân thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) mang xăng, dầu ra tàu lớn để vươn khơi đánh bắt hải sản.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Tĩnh, chiều ngày 9-5, Đoàn công tác gồm có Sở Y tế và Sở NN&PTNT Hà Tĩnh do ông Lê Ngọc Châu- Giám đốc sở Y Hà Tĩnh tế chủ trì đã tiến hành khảo sát tình hình lưu giữ cá tại các cơ sở kho đông lạnh tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà. Qua kiểm tra cho thấy, hiện có 12-13 kho đông lạnh, có một khối lượng lớn cá đang tích trữ trong các kho lạnh trên địa bàn xã Thạch Kim có xuất xứ nhập khẩu từ Đài Loan, Hàn Quốc và một số có nguồn gốc đánh bắt ở các vùng biển xa bờ của Việt Nam. Qua ý kiến người dân đang rất muốn tỉnh Hà Tĩnh có giải pháp giúp để tiêu thụ số cá trên.

Đoàn công tác đã tiến hành lấy một số mẫu cá tại các kho để gửi đi kiểm nghiệm.