Khai trương Công viên an toàn giao thông cho trẻ

Công viên rộng 1.700m2, được thiết kế như một thành phố thu nhỏ với đường cao tốc, đường một chiều, đường hai chiều, cầu vượt, đường sắt, biển báo hiệu, các đoạn đường giao nhau có đèn giao thông tự động, vỉa hè...



Các em sẽ được thực sự tham gia giao thông và thực hành những gì đã học trong trường lớp về an toàn giao thông.



Bà Mirjam Sidik - Giám đốc điều hành của Quỹ Phòng chống thương vong câu Á cho biết: “Ở Việt Nam, người đi bộ nằm trong nhóm có nguy cơ bị tai nạn cao nhất. Bằng việc tiến hành giáo dục cách đi bộ, qua đường an toàn và đúng cách song song với cải thiện một phần cơ sở hạ tầng xung quanh trường học, chúng tôi hy vọng chương trình “Bé đi bộ an toàn” sẽ góp phần bảo vệ các em học sinh, phòng chống tai nạn và bảo vệ mạng sống cho các em.”



Nhân dịp này, các đơn vị cũng trao tặng giáo trình điện tử về an toàn giao thông cho trường tiểu học Quảng Biên, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Gần 100 giáo viên cốt cán của các trường tiểu học huyện Trảng Bom đã tham dự tập huấn về phương pháp tích cực trong giảng dạy an toàn giao thông và đi bộ an toàn.



Chương trình “Bé đi bộ an toàn” nhằm giáo dục cho học sinh tiểu học những kiến thức và kỹ năng đi bộ an toàn để tự bảo vệ chính mình khi tham gia giao thông.



Việt Nam là quốc gia thứ 8 phát động chương trình này./.







Theo H. Minh (Vietnam+)