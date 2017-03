Khai tử cha mẹ để nhận “tuất một cục”

Không thu hồi được, chuyển cơ quan điều tra Kết quả kiểm tra xác minh của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Nghệ An cho thấy chỉ riêng huyện Nghi Lộc có 19 trường hợp giải quyết hưởng chế độ tử tuất một lần sai quy định. Tổng số tiền bị chiếm hưởng lên tới hơn 1,6 tỉ đồng, trong đó người nhiều nhất lĩnh 177 triệu, người ít nhất 18,6 triệu. BHXH Nghệ An nhận định việc khai man hồ sơ để hưởng chế độ tử tuất và việc UBND cấp xã cấp giấy chứng tử cho người còn sống là hành vi vi phạm pháp luật về BHXH. 19 hồ sơ giải quyết sai quy định phải bị hủy bỏ. Giám đốc BHXH huyện Nghi Lộc được giao tổ chức kiểm điểm lãnh đạo và các cá nhân liên quan trong việc giải quyết chế độ tử tuất một lần đối với 19 hồ sơ hưởng sai chế độ. Đồng thời có phương án thu hồi số tiền 1,6 tỉ đồng từ các thân nhân của đối tượng, nộp vào quỹ BHXH. Thời gian thu hồi chậm nhất đến ngày 30-4 phải hoàn tất. “Nếu không thu hồi được thì chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật” - kết luận của BHXH Nghệ An nêu. T.A. - Đ.TR.