Khám nghiệm chiếc xe khách 3,7 tỉ đồng bị cháy

(PL)- Sáng 19-8, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Nghi Lộc đã khám nghiệm chiếc xe khách giường nằm 27B-001.30 bị cháy hỏng sáng 18-8 để tìm nguyên nhân gây cháy.

Buổi chiều, công an đã triệu tập chủ xe, tài xế và hành khách bị thiệt hại. Theo khai báo của hành khách, tổng tài sản thiệt hại trên xe là hơn 175 triệu đồng. Như tin đã đưa, xe khách 27B-001.30 do anh Đặng Văn Thông (trú TP Điện Biên) điều khiển, chở khoảng 10 hành khách, đang chạy trên quốc lộ 1A (thuộc địa phận xóm 3, xã Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An) thì bốc cháy dữ dội, còn trơ khung sắt. Trước đó, lốp sau của xe bị nổ rồi lửa bốc ra từ phía sau xe. Chiếc xe trên của nhà xe Thông Lan ở Điện Biên vừa mua với giá 3,7 tỉ đồng, mới chạy được khoảng ba tháng và có bảo hiểm vỏ xe. Đ.LAM