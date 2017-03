Khám nhà tổng giám đốc ACB

Khoảng 19 giờ ngày 23-8, công an đã khám xét nhà riêng ông Lý Xuân Hải, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB), tại địa chỉ 7/43/15A Thành Thái, phường 14, quận 10, TP.HCM.

Khám xét nhưng không thu giữ gì

Đây là động thái tiếp theo sau khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố ông Hải về tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng,

Tại thời điểm trên, năm điều tra viên Bộ Công an đi bộ vào con hẻm dẫn vào nhà ông Hải. Cùng lúc, bà Nguyễn Thị Mỹ Chung, tổ trưởng tổ dân phố nơi ông Hải cư trú, và Công an phường 14 cũng được mời đến nhà chứng kiến việc khám xét. Sau khi mọi người vào nhà và đóng cổng, hai công an án ngữ trước cổng nhà cho các công an khác vào bên trong làm việc.

Sau gần 2 tiếng đồng hồ khám xét, các cán bộ công an rời khỏi nhà riêng của ông Hải.

Theo bà Chung, tổ trưởng tổ dân phố trực tiếp chứng kiến việc khám xét, buổi khám xét không có mặt ông Hải. Các điều tra viên chỉ khám xét phòng làm việc, một số máy móc và không thấy công an thu giữ hồ sơ, vật chứng gì.

Cũng theo bà Chung, khi làm việc, các điều tra viên đã động viên tinh thần vợ con và gia đình ông Hải.

Buổi khám xét thu hút nhiều người dân hiếu kỳ và hơn 30 phóng viên các báo, đài.

ACB có 15.000 tỉ đồng sẵn sàng chi trả

Trước khi công an khám xét nhà ông Hải, chiều cùng ngày, Ngân hàng ACB họp báo, thông tin về chuyện từ nhiệm của ông và công bố quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Minh Toàn, Phó Tổng Giám đốc Thường trực, thay ông Hải.

Phát biểu nhận chức tổng giám đốc, ông Đỗ Minh Toàn thông tin: Hiện thanh khoản ACB vẫn tốt dù đang gặp “sóng gió”. Đến chiều 23-8, lượng người đến ACB rút tiền giảm hẳn so với hai ngày trước đó. Hiện lượng tiền mặt có tại kho trung tâm và hệ thống của ACB là hơn 10.000 tỉ đồng, tiền trong tài khoản NHNN sẵn sàng thành tiền mặt là 3.000 tỉ đồng và NHNN sẵn sàng bơm thêm 5.000 tỉ đồng. Như vậy, ACB có 15.000 tỉ đồng sẵn sàng đáp ứng nhu cầu rút tiền của người dân. ACB hiện có 78 triệu đôla tiền mặt và 44 triệu đôla chuyển khoản. Hoạt động thanh khoản tiền đồng và đôla là an toàn. Riêng về vàng, ACB có phương án dùng tiền đồng bổ sung. Trong ngày 23-8 có nhiều khách hàng gửi tiền trở lại và ACB sẽ có nhiều chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng gửi tiền.

Một nhân viên tư vấn ACB cho hay đã có nhiều khách hàng quay trở lại gửi tiền vào ACB.

NHNN cam kết hỗ trợ ACB và cả hệ thống ngân hàng Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc NHNN - Chi nhánh TP.HCM, cho biết: NHNN cam kết hỗ trợ thanh khoản cho ACB. NHNN cam kết hỗ trợ thanh khoản không chỉ cho ACB mà cả hệ thống ngân hàng. Người dân bình tĩnh không nên rút tiền vội và hãy tin tưởng vào Ngân hàng ACB cũng như NHNN. Qua sự cố vừa rồi, HĐQT, ban điều hành ACB cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc và nhanh chóng nâng cao hiệu quả quản trị điều hành ngân hàng. Cần bình tĩnh trong giao dịch chứng khoán Ngày 23-8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) khuyến cáo nhà đầu tư cần bình tĩnh, thận trọng trong giao dịch chứng khoán. Theo UBCKNN, hiện hàng loạt mã chứng khoán giảm mạnh ở mức giá sàn, nhà đầu tư có dấu hiệu bán tháo nhóm cổ phiếu ngân hàng và lan truyền sang các mã chứng khoán khác. Ủy ban khuyên nhà đầu tư tránh tâm lý bán tháo cổ phiếu. UBCKNN đang tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra để xử lý nghiêm các nhà đầu tư lợi dụng để tung tin đồn thất thiệt để giao dịch đầu cơ, trục lợi trên thị trường. Để hỗ trợ, từ nay đến cuối năm, UBCKNN tập trung triển khai hàng loạt biện pháp. Trước mắt, ngày 4-9 sẽ đưa vào áp dụng việc rút ngắn chu kỳ thanh toán chứng khoán từ 15 giờ ngày T+3 xuống 9 giờ ngày T+3, qua đó cho phép nhà đầu tư có thể bán chứng khoán vào sáng ngày T+3 (rút ngắn được một ngày so với trước đây). BÙI NHƠN

