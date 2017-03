Khám phá băng cướp xe máy trên quốc lộ 1A

(PL)- Ngày 11-3, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) đã chuyển giao Trần Thanh Dũ (ngụ Giá Rai, Bạc Liêu) cho Công an huyện Bến Lức (Long An) để điều tra mở rộng các vụ cướp tài sản trên quốc lộ 1A.

Rạng sáng 2-3, Dũ cùng đồng bọn chặn xe chị NTN rồi dùng mã tấu chém bể mũ bảo hiểm, gây chấn thương đầu để cướp xe gắn máy. Tiếp theo, đêm 3-3, Dũ chém anh NVE tại quốc lộ 1A (khu vực xã Long Hiệp, huyện Bến Lức) để cướp xe máy. Ngày 7-3, Dũ cùng Lê Ngọc Trung, Nguyễn Văn Sang và Linh (hiện đã bỏ trốn) đến quán cà phê Tri Âm (phường 15, quận Tân Bình) thì bắt gặp PTA đang trêu ghẹo cô tiếp viên mà Dũ đang đeo đuổi. Lập tức, Dũ chém A. trọng thương rồi cướp một ĐTDĐ. Qua truy xét, Công an quận Tân Bình đã tóm gọn Dũ và Trung, Sang khi cả ba vừa gây ra một vụ cướp xe máy tại quận 7. A.AN