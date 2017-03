Khám phá hai đường dây ma túy lớn

Vụ mới nhất vào đêm 2-1, Tổ tuần tra của Đội CSGT - Trật tự - Phản ứng nhanh, Công an quận 8 đang làm nhiệm vụ trên đường Tùng Thiện Vương thì phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy vi phạm luật giao thông đường bộ. Khi bị CSGT ra hiệu dừng xe thì người này đưa hối lộ 1 triệu đồng nhằm được bỏ qua. Khi CSGT cương quyết từ chối thì người thanh niên vứt xe tại hiện trường và tháo chạy.

Tổ tuần tra phối hợp Công an phường 12, quận 8 tiến hành kiểm tra xe thì phát hiện nhiều bánh heroin, ma túy tổng hợp cất giấu bên trong. Qua truy xét ngay trong đêm, Công an quận 8 đã bắt giữ một nghi can tại phường 2, quận 8. Đặc biệt, khi khám xét chỗ ở của đối tượng, công an thu giữ được một khẩu súng ngắn. Hiện nghi can và toàn bộ tang vật, hồ sơ có liên quan đã được Công an quận 8 chuyển giao cho Phòng PC47 Công an TP.HCM mở rộng điều tra.

Trong một diễn biến khác, ngày 3-1, Phòng PC47 đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án, bắt giữ 13 nghi can cùng lượng lớn ma túy (hơn 1.300 viên ma túy tổng hợp, 50 g tinh thể ma túy tổng hợp, ba gói cần sa, gần 370 triệu đồng, gần 400 USD…).

Qua theo dõi, rạng sáng 1-1, trinh sát Phòng PC47 Công an TP.HCM đã ập vào một căn hộ ở chung cư Phạm Thế Hiển (phường 4, quận 8). Tại đây cơ quan điều tra bắt giữ hai nghi can, thu giữ hơn 950 viên nén đủ các màu sắc, ba hũ chứa tinh thể không màu. Trước đó, trinh sát PC47 đã ập vào một căn nhà ở đường Bình Đông (phường 15, quận 8) bắt quả tang một nghi can đang mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ là 22 viên nén màu trắng, một gói lá cây sấy khô, ba bịch nylon chứa chất bột không màu…

TUYẾT KHUÊ