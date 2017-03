Khám phá nhanh vụ bắt cóc trẻ em

Trước đó, ngày 10-10, chị Huỳnh Thị Hiền (nhân viên tạp vụ BV Đà Nẵng) đến công an trình báo việc con trai chị là cháu Nguyễn Công Vũ (hơn 20 tháng tuổi) gửi tại một nhà trẻ tư nhân đã bị bắt cóc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 72 giờ, Công an quận Hải Châu và PC45 - Công an TP Đà Nẵng đã lần ra nghi can bắt cóc cháu Vũ là Phan Thị Ngọc (tự Hồng, ngụ xã Quế Long, huyện Quế Sơn, Quảng Nam).

Ngọc khai bắt cóc cháu Vũ đưa ra Quảng Trị bán cho một cặp vợ chồng tại chợ Đông Hà với giá 1,1 triệu đồng. Từ lời khai của Ngọc, Công an TP Đà Nẵng đã giải cứu cháu Vũ, đưa cháu về giao trả cho chị Hiền.

Hiện Công an quận Hải Châu đã khởi tố, bắt tạm giam Phan Thị Ngọc về tội bắt cóc trẻ em và tiếp tục điều tra.

DX