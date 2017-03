Khám phá nhanh vụ cướp 147.000 USD

Chiều 1-11, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) xác nhận đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Ngọc Anh (19 tuổi, ngụ xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) về hành vi cướp tài sản. Hiện Công an quận Bình Tân đang hoàn tất thủ tục bàn giao Anh cùng tang vật cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để xử lý theo thẩm quyền.

Cướp xe máy có 147.000 USD

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 30-10, ông Vong Cẩm T. (ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) đến Công an phường Bình Trị Đông B (quận Bình Tân) trình báo về việc ông vừa bị cướp xe máy hiệu Attila. Điều đáng nói bên trong cốp xe có túi nylon chứa 147.000 USD (tương đương hơn 3 tỉ đồng). Theo ông T., ông điều khiển xe (biển số 52P9-3949) đến trước nhà số 20 đường số 19 bỗng dưng bị năm thanh niên đi trên hai xe máy bất ngờ tấn công ông. Trong đó, hai người rút roi điện chích vào người ông T. làm ông hoảng sợ vứt xe bỏ chạy. Lập tức, nhóm này cướp xe máy Attila cùng với số tiền lớn bên trong rồi tẩu thoát.

Trong lúc ông T. trình báo vụ cướp, tổ tuần tra của Đội CSGT - trật tự - phản ứng nhanh (Công an quận Bình Tân) gồm hai anh Trần Thiện Minh và Nguyễn Anh Thư đang làm nhiệm vụ trên đường Vành đai trong (quận Bình Tân). Hai anh phát hiện một thanh niên đang điều khiển xe Attila không đội nón bảo hiểm nên ra hiệu dừng xe, kiểm tra. Tuy nhiên, người này không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Hai CSGT truy đuổi theo ép được xe vi phạm vào lề. Người thanh niên lập tức vứt xe để trốn chạy nhưng hai CSGT kịp thời khống chế, bắt giữ.

Ngọc Anh tại cơ quan công an.

Chiếc xe Attila và số tiền 147.000 USD, tang vật của vụ án. Ảnh: HT

Nạn nhân chưa mất của

Cảm thấy nghi vấn, hai CSGT đã đưa người vi phạm và xe về Công an phường Bình Trị Đông B để làm rõ. Tại đây, công an phường kiểm tra cốp xe đã phát hiện bọc tiền đô la Mỹ. Người thanh niên bị tạm giữ khai tên Nguyễn Ngọc Anh, đồng thời thừa nhận cùng bốn đồng bọn gây ra vụ cướp xe Attila của ông T. cách đó không lâu.

Theo lời Anh khai, chiều 30-10, lúc ngồi lai rai tại quán nhậu trên hương lộ 2, Anh quen một thanh niên tên Công. Công rủ Anh cùng nhau đi cướp, kiếm tiền tiêu xài. Cả hai chạy đến ngã tư quốc lộ 1A - hương lộ 2 gặp thêm Sang, Trung “què” và một thanh niên hiện chưa rõ lai lịch. Sang đề nghị cả nhóm đi đánh người, cướp xe và nạn nhân sẽ do Sang chỉ định. Sang phân công khi Sang chỉ định con mồi thì Trung “què” dùng roi điện chích, còn Anh có nhiệm vụ cướp xe tẩu thoát. Sau đó sự việc diễn ra như nói trên trước căn nhà số 20 đường số 19, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Lúc Anh tách nhóm cùng chiếc xe vừa cướp được thì bị hai CSGT bắt giữ trên đường.

Anh khai không biết gì về Sang, Trung “què” và một người thanh niên khác đi cùng. Anh nói chỉ biết Công ở phòng trọ trên hương lộ 2, khi công an đến vây bắt thì Công bỏ trốn.

Đồng thời, Anh khai được đồng bọn rủ đi cướp xe chứ không biết trong cốp xe có 147.000 USD. Theo nhận định của cơ quan công an, có thể Sang, kẻ cầm đầu băng nhóm, đã theo dõi khá lâu và biết ông T. mang theo số tiền lớn như vậy nên cùng đồng bọn tổ chức đánh cướp.

Hiện Công an TP.HCM đang truy xét bắt giữ những nghi can còn lại.

HOÀNG TUYẾT