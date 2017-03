Khám phá ổ nhóm buôn bán phụ nữ, trẻ em

Vụ mất tích kỳ lạ

Ngày lễ tình nhân (14-2-2009) có lẽ là ngày buồn nhất và không thể nào quên được trong đời L, một nữ sinh đang học năm cuối THCS, nhà ở quận Tây Hồ (Hà Nội). Như thường lệ, buổi trưa hôm đó những người thân trong gia đình L thấy em xách cặp từ trường về nhà rồi chẳng kịp ăn uống gì, L chạy ra đầu ngõ, chui vào một chiếc taxi đi chơi với một bạn trai mới quen. Cũng từ buổi trưa ấy, bố mẹ L không gặp lại con gái mình. Sự mất tích kỳ lạ của L đã được thông báo tới Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội và theo đánh giá của các chiến sỹ công an, nhiều khả năng L đã bị các đối tượng “buôn người” dụ dỗ, lừa gạt đem bán sang Trung Quốc.

Trong quá trình điều tra ban đầu, các chiến sỹ Đội 12, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội đã lật lại những mối quan hệ của L và nắm được đầu tháng 2-2009, thông qua mạng Internet L đã “chát” làm quen với một nam thanh niên tên là Hải, thường gọi là Hải “bánh”. Sau nhiều lần trao đổi hình ảnh trên “mạng”, L và Hải “bánh” đã hẹn gặp nhau trong thời gian gần đến ngày lễ tình nhân của năm 2009. Vừa mới “chạm” mặt nhau, Hải “bánh” đã tỏ vẻ quý mến cô bạn mới quen qua “mạng”. Hải “bánh” tỏ ra là một chàng công tử hào hoa, ga lăng hết cỡ, thể hiện “hết mình” trước L và các bạn của L. Thấy Hải “bánh” thật lòng với mình, L đã tin tưởng và nghe theo những gì anh ta nói.

Cuộc giải cứu qua “mạng”

Với những thông tin ít ỏi liên quan đến vụ mất tích của L, các chiến sỹ Đội 12 đã bỏ rất nhiều công sức để tìm hiểu những mối liên hệ với L và nắm được trong ngày 14-2-2009, L đã rủ một người bạn gái cùng đi chơi với Hải “bánh”. Tuy nhiên, khi thấy bạn trai của L đưa ra bến xe với ý định lên vùng biên giới ở thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để mua sắm hàng hoá và chơi bời, bạn gái của L sợ bị bố mẹ mắng nên đã bỏ về. Như vậy, nhận định ban đầu của các chiến sỹ công an là L đã bị Hải “bánh” đưa lên biên giới, rồi bán sang Trung Quốc càng có cơ sở và các trinh sát Đội 12 đã tập trung điều tra theo hướng này.

Đến tháng 9-2009, một người bạn thân của L bỗng thấy nick “chát” trên mạng Internet của L sáng đèn. Thì ra, L đã vào “mạng” để “chát” tâm sự với bạn việc bị Hải “bánh” lừa bán sang Trung Quốc. Sau đó, L bị bọn ‘buôn người” bán vào một “động” mại dâm ở tỉnh Quảng Đông, do một phụ nữ người Việt tên là Ngô Thu Trang làm chủ.

Tại đây, L bị đánh đập dã man và bị Trang ép bán dâm nhiều lần trong ngày. Sau một thời gian ngậm đắng nuốt cay phục vụ khách làng chơi ở “động” mại dâm của Trang, L đã chiếm được lòng tin của “tú bà”... Sau khi nắm được những thông tin vô cùng quý giá này, các chiến sỹ Đội 12 đã thông qua bạn của L hướng dẫn cháu giữ liên lạc thường xuyên với Công an Hà Nội.

Qua mạng Internet, các trinh sát hướng dẫn L nắm vững địa hình nơi mình đang bị bắt làm gái mại dâm và nơi có đồn Công an Trung Quốc gần nhất để chuẩn bị kế hoạch giải cứu. Đến đầu tháng 11-2009, được các chiến sỹ Công an Hà Nội hướng dẫn, L đã tìm cách trốn thoát khỏi sự kìm kẹp của “tú bà” Trang và tìm đến được một đồn Công an Trung Quốc. Ngày 9-11-2009, L đã được Công an Việt Nam phối hợp với Công an Trung Quốc giải cứu an toàn và đưa về quê hương.

Vạch mặt tội phạm

Sau khi đã giải cứu L thành công, công việc tiếp theo của các chiến sỹ công an là làm rõ kẻ đã dụ dỗ, lừa gạt L bán sang Trung Quốc. Lần tìm manh mối của Hải “bánh” các trinh sát Đội 12 đã rõ Hải “bánh” hiện bị bắt và đang bị giam giữ tại Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội vì liên quan đến một vụ án trộm cắp tài sản. Đội 12 đã kiểm tra và phát hiện Hải “bánh”, tên thật là Nguyễn Tài Hải, SN 1990, trú tại xã Minh Châu, huyện Ba Vì, đang thụ án tại Trại tạm giam số 1 về tội trộm cắp tài sản. Vừa nhìn thấy Nguyễn Tài Hải, cháu L đã phẫn uất thốt lên với các chiến sỹ công an: “Chính hắn là kẻ đã hại đời cháu”.

***

Nguyễn Tài Hải khai nhận đã lợi dụng mạng Internet để làm quen với L, rồi dụ dỗ, lừa gạt bán L sang Trung Quốc cho Ngô Thu Trang. Cùng tham gia vụ này với Hải “bánh” còn có Trần Quốc Tráng, SN 1989, quê ở Ba Vì. Ngoài vụ lừa bán cháu L, cũng bằng thủ đoạn lên mạng Internet để “chát” làm quen, Hải “bánh” và Tráng đã lừa gạt và bán một bé gái khác tên là Y, 16 tuổi, quê ở Bắc Giang, sang Trung Quốc. Tráng chính là mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán phụ nữ, trẻ em sang Trung Quốc do “tú bà” Ngô Thu Trang cầm đầu. Ngày 19-1-2010, các chiến sỹ Đội 12 đã bắt được Tráng tại một quán Internet ở nội thành Hà Nội.

Qua khai thác Tráng, cơ quan điều tra đã rõ kẻ cầm đầu Ngô Thu Trang, SN 1990, quê ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Khi 17 tuổi, Trang bị một đường dây mua bán phụ nữ lừa bán sang Trung Quốc. Do có nhan sắc nên Trang được một thương gia giàu có chuộc ra và cho làm chủ một quán karaoke ở tỉnh Quảng Đông. Bắt đầu từ đây, Trang bước vào nghề kinh doanh mại dâm và liên kết với Tráng cùng đồng bọn lừa bán phụ nữ ở Việt Nam sang Trung Quốc. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố để điều tra về hành vi mua bán phụ nữ, trẻ em và ra lệnh truy nã “tú bà” Ngô Thu Trang.

Theo Hà Trang (ANTĐ)