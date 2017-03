Khám phá vụ giết người cướp xe ôm sau 5 giờ

Vụ giết người, cướp tài sản xảy ra vào 20h30 ngày 3-11. Nạn nhân là anh Nguyễn Ngọc Bích, 43 tuổi, trú tại xã Đông Thọ (TP Thái Bình). Anh Bích làm nghề lái xe ôm, hay đứng đón khách ở khu vực gần cổng Tỉnh đội Thái Bình.

Lê Bá Linh.

Khoảng 18h cùng ngày, có 1 nam thanh niên đến thuê anh chở về xã Thái Xuyên (Thái Thụy). Nhưng đến 20h30, một số quần chúng trong xã Thái Giang nghe tiếng kêu cứu chạy đến thì phát hiện anh Bích bị đâm, ngã gục bên cạnh chiếc xe máy Wave RS màu vàng. Họ đã cùng với anh Bùi Xuân Giới, Công an viên xã Thái Giang đưa anh Bích đi cấp cứu.

Tại hiện trường, anh Bích chỉ gắng gượng nói được một câu: "Tôi bị cướp! Nó chạy theo hướng kia kìa...". Sau đó, anh Bích ngất đi và đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, dù đêm khuya, Đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã trực tiếp chỉ đạo và cùng đơn vị PC14, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ xuống ngay hiện trường, phối hợp với Công an huyện Thái Thuỵ khám nghiệm và truy tìm thủ phạm.

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu được 1 túi ba lô học sinh màu xanh bên trong có một số quần áo nam giới, 1 búa đinh cán gỗ, 1 tuốc nơ vít, 1 bìa cạc sim điện thoại, 1 cuộn dây ăngten tivi và 2 đoạn dây vải đã được thắt thòng lọng.

Trong lúc công tác rà soát đang được tiến hành thì nhận được một thông tin quan trọng của Công an xã Thái Hồng (Thái Thụy): Vào khoảng 22h40', trong lúc tuần tra, anh Phạm Tiến Dũng, Trưởng Công an xã và anh Hà Duy Trúc, Công an viên phát hiện 1 đối tượng lạ mặt đi bộ, áo vắt trên vai từ phía đầu làng vào với biểu hiện nghi vấn. Đối tượng dừng lại gõ cửa vào nhà chị Lê Thị Nhâm bán hàng tạp hoá ở ven đường.

Chị Nhâm cho biết đó là Lê Bá Linh, em trai chị vừa đi xa về chơi. Vào nhà chị Nhâm, các trinh sát phát hiện Linh có quần áo còn dính máu. Khi bị triệu tập lên UBND xã Thái Hồng, anh ta vẫn còn quanh quẩn đến 2h hôm sau mới chịu thừa nhận hành vi giết anh Bích để cướp tài sản.

Được biết, Linh là con trai duy nhất trong một gia đình kinh tế khó khăn, bố mất sớm, mẹ bệnh trọng. Mặc dù vậy, các chị em gái vẫn cố gom góp tiền cho Linh học xong trung cấp ở Quảng Ninh, rồi học lái xe ôtô ở Thái Bình. Cứ ngỡ anh ta sẽ thành người, có nghề nghiệp ổn định để giúp đỡ gia đình, nào ngờ...

Theo lời Linh khai, khoảng 12h ngày 3-11, anh ta đi xe khách từ Phú Thọ về Thái Bình. Do có ý định cướp xe ôm nên anh ta mang theo ba lô đựng các dụng cụ chuẩn bị gây án như búa, dao, dây thắt cổ lang thang ở thành phố Thái Bình. Đến 18h, đối tượng quyết định chọn anh Bích, có chiếc xe máy Wave RS màu vàng, đang đứng đón khách ở cổng Tỉnh đội.

Lúc đó có ánh đèn xe máy nên Linh vội bỏ chạy về hướng đường làng vào xã Thái Giang nhưng đã bị bắt giữ không lâu sau đó.

Theo Hà Hoà (CAND)