Khám phá vụ vận chuyển hơn 10 kg cần sa từ Lào vào Nghệ An

(PL)- Sáng 24-2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ Nguyễn Công Thế Hùng và Phan Lê Đức Cường (cùng trú thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) để điều tra hành vi mua bán, vận chuyển trái phép 10 kg cần sa.

Tối 23-2, Phòng PC47 - Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, vây bắt Hùng và Cường đang vận chuyển ma túy trên địa bàn xã Quỳnh Thạch. Khám xét trên người Hùng và Cường, công an thu giữ 10 bánh cần sa (trọng lượng hơn 10 kg), một lưỡi lê súng AK và một số tang vật khác. Bước đầu, Hùng và Cường khai số cần sa trên cả hai mua từ Lào vận chuyển về Nghệ An để tiêu thụ. ĐẮC LAM