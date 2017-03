Khám xét, thu giữ 18.000 cuốn sách có dấu hiệu vi phạm

Vụ khám xét diễn ra từ sáng đến 19 giờ cùng ngày. Công an đã thu giữ 200 xuất bản phẩm gồm 18.000 cuốn sách của nhiều nhà xuất bản khác nhau.

Trước đó, tháng12-2009, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã phát hiện hàng trăm đầu sách vi phạm bản quyền bày bán công khai tại nhà sách Quỳnh Mai. Sau đó, nhà sách Quỳnh Mai đã được đổi tên thành Trung tâm sách Sài Gòn. Do Công ty CP In Hoa Mai có trụ sở trên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh nên hồ sơ vụ việc được chuyển cho Công an quận Bình Thạnh. Ngày 5-3-2010, Công an quận Bình Thạnh đã công bố quyết định khởi tố vụ án “vi phạm các quy định về xuất bản, phát hành sách” và thực hiện lệnh khám xét Công ty CP In Hoa Mai.

Vụ việc bắt đầu từ tháng 7-2009 khi sáu nhà xuất bản nước ngoài đồng loạt họp báo thông qua Công ty Fahasa công bố phát hiện 393 đầu sách của họ bị vi phạm tại thị trường Việt Nam. Trong số đó có 334 đầu sách do nhà sách Quỳnh Mai, Công ty TNHH Phát hành sách Sài Gòn của ông Lương Vĩnh Kim liên kết với NXB Đồng Nai thực hiện.

N.HƯNG