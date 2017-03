Khẩn cấp cứu các tàu cá gặp nạn do áp thấp nhiệt đới

Ngày 17-2, trong khi đang câu mực tại vùng biển trên, tàu cá QNG-95159 do ông Hồ Đông Vấn (ngụ huyện Bình Sơn) làm thuyền trưởng bị hỏng bánh lái do sóng to gió lớn.

Lúc 7 giờ sáng 18-2, trên đường vào cửa biển Bình Bá, huyện Tuy An (Phú Yên), tàu cá PY-3710TS do ông Nguyễn Cu (ngụ huyện Tuy An) làm thuyền trưởng cùng hai ngư dân khác trên tàu đã bị sóng đánh chìm. Một số tàu cá gần đó đã kịp thời đến cứu ba ngư dân và lai dắt tàu bị nạn vào bờ an toàn.

T.LỘC - L.NGỮ - L.PHI