Khan hiếm nguồn lao động xuất khẩu

Nhu cầu tuyển dụng lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc những năm gần đây khá dồi dào, trong đó tập trung nhiều nhất là Đài Loan, Nhật và một số nước ASEAN… Năm 2016, nhu cầu cần khoảng 115.000 lao động để xuất khẩu. Tuy nhiên, hiện nay các doanh nghiệp đang cạn kiệt nguồn tuyển dụng lao động.

“Thắp đuốc” kiếm nguồn tuyển dụng

Đại diện nhiều công ty xuất khẩu lao động (XKLĐ) tại TP.HCM than thở trong vòng hai năm gần đây, đơn hàng tuyển lao động từ các nghiệp đoàn của Nhật không ngừng tăng. Có nghiệp đoàn đặt hàng cả ngàn thực tập sinh nhưng nguồn cung không còn dồi dào như trước, các công ty phải cử nhân viên về các tỉnh tuyển lao động nhưng cũng không đủ cầu. “Trước đây lao động từ các địa phương ùn ùn kéo vào TP.HCM tìm cơ hội xuất ngoại, ngược lại năm nay không còn tình cảnh xếp hàng chờ đợi đến lượt mình” - ông Bình, lãnh đạo một công ty tại TP.HCM, nói.

Ông H., lãnh đạo một công ty XKLĐ có chi nhánh tại TP.HCM, cho hay do nguồn cung khan nên xảy ra tình trạng các công ty chèo kéo lao động của nhau. Trong đó tình trạng thu phí cao, công ty không có chức năng XKLĐ thu tiền rồi “bỏ con giữa chợ” khiến người lao động không tin tưởng. Đồng thời, thời gian qua tại các địa phương có thêm nhiều nhà máy và doanh nghiệp FDI hút nhóm lao động có tay nghề nên họ chọn ở lại làm việc, tuy lương thấp hơn nhưng ổn định.

Ông Tống Hải Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Bộ LĐ-TB&XH, đánh giá hiện nay nhu cầu từ các thị trường Nhật và Đài Loan tăng cao, ngược lại nguồn cung thu hẹp do người lao động có nhiều lựa chọn việc làm trong nước khi các địa phương đều có các khu công nghiệp thu hút lao động tại chỗ. Riêng thị trường Nhật, do thời gian đào tạo tiếng Nhật kéo dài tăng thêm chi phí cho học viên, đồng thời thị trường này còn yêu cầu khắt khe về kỹ năng, trình độ khiến nhiều người đắn đo khi đưa ra quyết định xuất ngoại.





Thay vì tìm cơ hội xuất ngoại, nhiều lao động đã chọn phương án về quê làm việc, ổn định cuộc sống để tiết kiệm chi phí. Ảnh: P.ĐIỀN

Chi phí ban đầu cao

Anh Nguyễn Dương, quê Quảng Bình, sau khi xuất ngũ từng có ý định sang Malaysia làm công nhân lắp ráp điện tử với mức thu nhập 8 triệu đồng/tháng. Tính toán thiệt hơn, anh quyết định tạm gác ý định xuất ngoại với lý do thu nhập có cao hơn ở Việt Nam nhưng phải bỏ chi phí trước khi xuất cảnh và thời gian làm việc ngắn hạn (trong ba năm). Cùng thời gian này anh được đứa em giới thiệu vào làm công nhân may tại Huế với mức thu nhập gần 4 triệu đồng/tháng.

Sau ba năm làm công nhân xa nhà, hiện tại anh đã chuyển về làm nhân viên kỹ thuật cho một nhà máy đặt ngay huyện nhà. Anh bộc bạch: “Sau khi công ty mẹ mở thêm nhà máy tại Quảng Bình, em đã nộp đơn xin chuyển về quê cho gần gia đình, thu nhập trên 6 triệu đồng/tháng”.

Chị Hương, quê Nghệ An, trong thời gian học ngành điều dưỡng đã nuôi ý định sang Nhật làm việc. Đang chuẩn bị hồ sơ xuất ngoại thì chị được người anh đang làm việc tại Nhật gọi về tư vấn tạm gác lại với lý do đồng yen đang xuống thấp khiến thu nhập giảm sâu so với chi phí để xuất cảnh (các khoản khoảng 150-200 triệu đồng). Hương giãi bày thực tế làm ở Nhật thu nhập vẫn cao hơn so với lương công nhân trong nước nhưng trước khi xuất cảnh phải bỏ ra các khoản chi phí khá cao. Mà những khoản phí này đều phải đi vay trả lãi, thêm thời gian học tiếng Nhật kéo dài 5-9 tháng nên tính lại.

Nhận quả đắng, nản xuất ngoại

Chị Bé, quê Tây Ninh, là nạn nhân của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và phát triển VN (không có chức năng XKLĐ), thu hàng chục triệu đồng/người, hứa hão đưa qua Nhật làm việc. Chị và hàng chục người khác vẫn chưa hết bức xúc do công ty này không trả lại tiền. Họ đã cầu cứu đến nhiều cơ quan chức năng tại TP.HCM nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Nhận quả đắng sau lời hứa hão trên, chị Bé đành quay về quê để tìm việc làm, trả khoản nợ đã vay trước đó.

Chị Minh Tâm (nhà quận 12, TP.HCM), một thực tập sinh Nhật vừa về nước năm ngoái, cho biết nhiều người may mắn có cơ hội XKLĐ có thu nhập cao, có tích lũy dành dụm nhưng không ít người lại rơi vào tình cảnh tiền mất tật mang khi bị các công ty làm ăn không đàng hoàng lừa. "Thay vì chọn XKLĐ, họ chấp nhận một công việc an phận ở quê nhà"- chị Tâm nói.