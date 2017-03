Khẩn trương đưa máy bay để chuyển hàng cứu trợ

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã nghe Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Ninh Thuận báo cáo tình hình lũ lụt trên địa bàn tỉnh trong gần bốn ngày qua và những biện pháp mà tỉnh đang triển khai thực hiện như ưu tiên tập trung cứu hộ dân ra khỏi vùng bị chia cắt và cứu trợ người dân vùng lũ.





Đặc biệt khẩn trương cứu 32 người dân ở hai thôn Phú Thọ, phường Đông Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và thôn Hòa Thạnh, xã An Hải, huyện Ninh Phước ra khỏi vùng nguy hiểm.



Bên cạnh đó, tỉnh tiến hành hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, quần áo và các yếu phẩm cần thiết cho người dân ở những khu vực dân tập trung trú tránh lũ; theo dõi, xả lũ hợp lý ở các hồ, đập đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ lưu; tổ chức kiểm tra, khắc phục các công trình giao thông, thủy lợi và cơ sở hạ tầng...



Với những thiệt hại do lũ gây ra, trước mắt tỉnh Ninh Thuận kiến nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác cho trên 30.000 người dân bị di dời với khoảng 20.000 tấn gạo; hỗ trợ khoảng 5 tỷ đồng xây dựng lại nhà cửa cho dân và hỗ trợ khoảng 90 tỷ đồng để khắc phục ngay cơ sở hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, công trình kênh mương, thủy lợi, nước sinh hoạt...; hỗ trợ giống tái sản xuất.



Về lâu dài, tỉnh cũng kiến nghị Chính phủ hỗ trợ tiếp kinh phí để xây dựng các công trình thủy lợi nhằm cắt giảm lũ và công trình phòng tránh thiên tai...



Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong việc tìm mọi biện pháp ứng phó, khắc phục lũ lụt, tránh và giảm được những thiệt hại đáng kể.



Phó Thủ tướng thống nhất các giải pháp mà tỉnh Ninh Thuận đưa ra; đề nghị tỉnh không chủ quan, cần cảnh giác với tình hình để kịp thời ứng phó với lũ. Tỉnh cần phân công lãnh đạo tích cực đi kiểm tra địa bàn để chỉ đạo xử lý những tình huống xấu có thể xảy ra; đồng thời tìm biện pháp khắc phục thiệt hại sau lũ.



Ngoài ra, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh trích ngân sách và tạm ứng ngân sách để hỗ trợ cho người dân theo Quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ, kiên quyết không để người dân nào bị đói và rét.



Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng đề nghị Bộ Quốc phòng khẩn trương đưa máy bay vào Ninh Thuận để chuyển hàng cứu trợ cho người dân vùng bị chia cắt, đồng thời cứu 32 người dân hiện đang mắc kẹt trong lũ về nơi an toàn; giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến hồ Phước Trung bị vỡ.



Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo cho các bộ, ngành liên quan cần nhanh chóng xem xét, hỗ trợ Ninh Thuận những nhu yếu phẩm cần thiết để cùng tỉnh gỡ khó cho dân./.







Theo Công Thử (TTXVN/Vietnam+)