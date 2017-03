Khẩn trương sơ tán dân tránh lũ

Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa, nhiều nơi mưa to. Riêng Nghệ An cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng. Hiện nước hạ lưu hệ thống sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục lên, sáng 27-6 có khả năng lên mức gần 3 m. Lũ trên thượng lưu sông Cả (Nghệ An) đang ở mức rất cao.

 Ngày 25-6, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, ông Trần Quang Hoài, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo, đã yêu cầu các địa phương đảm bảo an toàn cho các công trình hồ chứa, đê điều. Ngoài ra, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh khẩn trương sơ tán dân ra khỏi các vùng trũng thấp, có khả năng xảy ra lũ quét… Theo báo cáo tại cuộc họp, tính đến 6 giờ sáng 25-6, bão số 2 đã làm 10 người chết, năm người mất tích, nhiều nhà bị đổ sập…

H.VÂN - L.THANH