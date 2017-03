Khánh Hòa: Điều chuyển hai sĩ quan khỏi lực lượng CSGT

(PL)- Theo một nguồn tin, Công an tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định điều chuyển Trung tá Hồ Lưu Luyến, nguyên Đội phó Đội TTKSGT Cam Ranh thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh, về nhận công tác tại Văn phòng Công an tỉnh (PV11) Khánh Hòa.

Sau khi chúng tôi phản ánh một doanh nghiệp gửi đơn phản ánh ông Luyến “ép” doanh nghiệp trả tiền nhậu hơn 13 triệu đồng (gồm ba chai rượu Chivas 21, một con chồn), Công an tỉnh Khánh Hòa đã thành lập đoàn thanh tra làm rõ. Tháng 7-2013, công an có kết luận rằng ông Luyến hay gọi một doanh nghiệp vận tải đi nhậu và để cho họ trả tiền, ảnh hưởng uy tín lực lượng CSGT. Sau đó, ông Luyến bị thu hồi thẻ tuần tra, điều động ông về Phòng CSGT, giờ chuyển về Văn phòng Công an tỉnh. l Công an tỉnh Khánh Hòa cũng điều chuyển Thiếu tá Nguyễn Phước Danh, Đội trưởng Đội Tuyên truyền, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, sang nhận nhiệm vụ tại Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp (PC65). Trước đó, thanh tra kết luận ông Danh và cộng sự thực hiện tuyên truyền khống gần 55 triệu đồng. PHƯƠNG NAM