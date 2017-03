Khánh Hòa: Khởi tố vụ săn bắt, buôn bán động vật hoang dã

Trước đó, ngày 21-1, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Công an thị xã Ninh Hòa, Hạt Kiểm lâm thị xã Ninh Hòa bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Tuấn, phát hiện một số lượng lớn động vật rừng hoang dã sống và cấp đông sau giết mổ cùng hàng chục dụng cụ săn bắt thú rừng. Trong số đó có một cá thể voọc chà vá chân đen, cân nặng 10 kg. Cơ quan chức năng lập biên bản thu giữ và gửi tang vật vào Viện Sinh học nhiệt đới tại TP.HCM giám định. Kết quả cho thấy voọc chà vá chân đen (tên khoa học là Pygathrix Nigripes thuộc nhóm 1) là động vật hoang dã quý hiếm nguy cấp có trong danh mục Sách Đỏ thế giới, nghiêm cấm săn bắt, buôn bán. Ông Tuấn khai nhận từng thu gom động vật rừng cung cấp cho các nhà hàng trong tỉnh.

 Cùng ngày, trên quốc lộ 7A (thuộc địa phận huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), Công an huyện Kỳ Sơn đã kiểm tra, phát hiện ông Nguyễn Tiến Nam vận chuyển một con gấu con (nặng 2 kg) trái phép trên ôtô. Công an đã lập biên bản vi phạm, đồng thời chuyển giao tang vật cho lực lượng kiểm lâm huyện Kỳ Sơn để xử lý.

Trước đó, chiều 7-3, trên quốc lộ 1A (đoạn qua TP Vinh), Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ xe tải mang biển số Lào UN-3897, do Đậu Trọng Nghĩa điều khiển, vận chuyển trái phép động vật hoang dã. Cơ quan chức năng đã thu giữ 173 con rùa đá và rùa mỏ vẹt, hai con nhím và hai cá thể kỳ đà chuyển giao Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An xử lý. Bước đầu Nghĩa khai số động vật trên vận chuyển từ Lào để đưa ra Hà Nội tiêu thụ.

M.TRÂN - T.NGUYỄN - Đ.LAM