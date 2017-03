Khánh Hòa: Tàu du lịch chìm lúc nửa đêm

Con tàu chìm được trục vớt sáng nay



Theo Nguyễn Dũng (DT)



Sáng 6/9, tại Cảng du lịch Cầu Đá, TP Nha Trang, Khánh Hòa, các đơn vị chức năng đang phối hợp với chủ tàu trục vớt tàu du lịch KH0088 bị chìm vào rạng sáng cùng ngày.Tàu du lịch bị chìm mang số hiệu KH0088 do bà Đinh Thị Kiều Vinh làm chủ, có khả năng chở khoảng 30 khách. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nước rò rỉ từ chân vịt làm nghiên tàu. Nhân viên trên tàu nổ máy để bơm nước ra ngoài nhưng không chú ý để ống dẫn nước vỡ khiến tàu bị chìm nhanh chóng.Ông Nguyễn Ngọc Khoa, Trưởng ban quản lý Cảng du lịch Cầu Đá cho biết, tàu du lịch này vẫn hoạt động bình thường, đảm bảo kỷ thuật, do không có người trực tàu nên xảy ra sự cố đáng tiếc. Tai nạn xảy ra ban đêm nên không có thiệt hại về người.