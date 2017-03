Khánh thành cầu ông Cộ

Theo thiết kế, cây cầu có chiều dài 432m, rộng 10,5m thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, tải trọng cho phép 30 tấn với tổng mức đầu tư khoảng 288 tỉ đồng. Trong đó chi phí hỗ trợ di dời và tái định cư là 84,75 tỉ đồng. Cầu Ông Cộ mới sẽ thay thế cho cầu cũ đã xuống cấp do thời gian sử dụng trên 20 năm và nhiều lần bị tàu thuyền qua lại va chạm gây rạn nứt.







Cây cầu Ông Cộ mơi được đưa vào sử dụng.

Sau 2 năm thi công, dự án xây dựng mới cầu Ông Cộ đã cơ bản hoàn thành. Cây cầu bắc qua sông Thị Tính song song với cầu cũ nối liền phường Hiệp An, xã Tân An (TP Thủ Dầu Một) và xã Phú An (huyện Bến Cát). Việc đưa vào sử dụng cầu Ông Cộ có ý nghĩa và vai trò quan trọng, góp phần kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông giữa trung tâm TP Thủ Dầu, tạo đà phát triển đô thị Nam Bến Cát và du lịch sinh thái dọc sông Sài Gòn...

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhận định, việc khởi công xây dựng mới cầu Ông Cộ có ý nghĩa và vai trò quan trọng, góp phần kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông giữa trung tâm TP Thủ Dầu Một với các khu, cụm công nghiệp Tây Nam Bến Cát và trung tâm huyện Dầu Tiếng...