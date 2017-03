Khảo sát thủy điện Sông Tranh 2: Đập vẫn an toàn

Tham dự buổi họp báo còn có đại diện Viện vật lý lý địa cầu, Viện Khoa học-Công nghệ, cùng đại diện 5 huyện bị ảnh hưởng bởi động đất là Bắc Trà My, Nam Trà My, Tiên Phước, Phước Sơn và Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.



Tại buổi họp báo đại diện Hội đồng nghiệm thu nhà nước đã thông báo kết quả chống thấm tại đập thuỷ điện Sông Tranh 2.



Đến nay, công tác xử lý chống thấm đã kết thúc, ở mực nước hồ 144m, tổng lưu lượng thấm còn 3,23 lít/giây, giảm 89,4 % so với tổng lưu lượng thấm trước khi xử lý, đạt yêu cầu đề ra.



Đối với độ an toàn đập, sau khi công ty tư vấn độc lập AF-Colenco (Thụy Sỹ) kiểm tra đánh giá đã cho kết quả là đâp thủy điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn, ổn định.



Trên cơ sở khảo sát thông tin có được từ hệ thống thiết bị quan trắc về vị trí và độ lớn của động đất, khảo sát thực tế tại hiện trường vùng Bắc Trà My, các nhà khoa học đã đánh giá đây là những trận động đất kích thích liên quan đến việc tích nước hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2.



Dự báo trong thời gian tới, khu vực tại Bắc Trà My và vùng lân cận, động đất kích thích vẫn tiếp tục xảy ra, thậm chí có thể mạnh hơn nhưng khó có thể vượt quá giá trị động đất cực đại đã đánh giá là M = 5,5 độ Richter.



Đã có nhiều câu hỏi, thắc mắc từ phía các cơ quan thông tin đại chúng như: nguyên nhân thấm nước qua đập; đánh giá tác động môi trường; động đất 5,5 độ Richter đa cực đại chưa; thông tin về cường độ động đất trong 1 trận không thống nhất; đã có phương án di dời dân khi sự cố vỡ đập xảy ra…



Đại diện các ngành chức năng đã thẳng thắn giải đáp những thắc mắc, băn khoăn từ phía các cơ quan thông tin đại chúng: vì công nghệ đầm lăn rất mới, hiện đại nên trong quá trình thi công không thể tránh khỏi những sơ suất và đã được xử lý chống thấm đạt yêu cầu.



Đánh giá tác động môi trường vẫn còn một số thiếu sót khi chưa tính đến sự ảnh hưởng động đất trong nhân dân, hiện đang tiến hành khắc phục; do máy quan trắc của Viện vật lý địa cầu đặt ở xa (Huế và Bình Định) nên việc đo cường độ động đất nhiều khi chưa chính xác tuyệt đối.



Tuy nhiên để đưa ra thông số chính xác thì Viện Vật lý địa cầu mới là cơ quan đưa ra thông số chính thống ; không có tuyến đứt gãy chạy qua tuyến đập; nếu ở cao trình mực nước hồ Sông Tranh 2 là 161m thì đập có thể chịu đựng đựoc động đất đến cấp 9.



Ông Nguyễn Văn Liên, Phó Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhà nước cho biết: ngay sau khi sự cố thấm nước ở đập thuỷ điện Sông Tranh 2 xảy ra.



Chính phủ đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khảo sát, đánh giá để có phương án chống thấm. Đến nay, công tác chống thấm đã đạt yêu cầu đề ra về mặt kỹ thuật. Đối với tình hình động đất tại vùng thuỷ điện Sông Tranh 2 là do động đất kích thích.



Theo các thông số khoa học đã đựơc kiểm chứng từ nhiều cơ quan chức năng thì đập Sông Tranh 2 an toàn.



Tuy nhiên thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành phối hợp tổ chức khảo sát, nghiên cứu, đánh giá một cách khách quan, cụ thể về tác động của lũ, động đất đến công trình nhằm đảm bảo an toàn cho vùng hạ du cũng như tính mạng, tài sản của người dân và an toàn công trình.



Về phía địa phương, ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết: sau buổi họp báo, chúng tôi đã cơ bản hiểu rõ thông số khoa học về tình hình thấm nước, xử lý chống thấm qua đập thuỷ điện Sông Tranh 2 cũng như động đất kích thích tại vùng này.



Trong thời gian tới, Quảng Nam tiếp tục chỉ đạo các ban ngành, địa phương tuyên truyền cho người dân hiểu về động đất trên cơ sở khoa học đã đựơc các nhà khoa học giải thích.



Đồng thời tiến hành rà soát, kiểm tra những thiệt hại đối với nhà cửa, công trình tại huyện Bắc Trà My để có hướng hỗ trợ phù hợp, nhằm giúp người dân ổn định tâm lý, nơi ăn chốn ở, yên tâm sản xuất./.



Theo Nguyễn Sơn (Vietnam+)