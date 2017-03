Khen thưởng 6 CSGT bắt tội phạm

(PL)- Ngày 31-10, Công an tỉnh Bến Tre xác nhận vừa phối hợp Công an tỉnh Long An trao giấy khen cùng tiền thưởng đột xuất của giám đốc Công an tỉnh Bến Tre cho sáu cán bộ CSGT cơ động tỉnh Long An do có thành tích bắt đối tượng trốn trại.

Chiều 18-10, tổ tuần tra đang kiểm soát giao thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Bến Lức thì nhận được tin báo Nguyễn Văn Điền (đang bị tạm giam tại Công an huyện Chợ Lách) đã cùng một bị can khác trốn trại và vừa trộm một xe Honda bỏ chạy về hướng TP.HCM. Đến địa bàn tỉnh Long An, cả hai tên bị tổ tuần tra bắt giữ. Rạng sáng 31-10, anh Nguyễn Văn Tuyền và Ngô Tấn Tài (ngụ xã Phước Đông, huyện Cần Đước, Long An) đi xe máy trên quốc lộ 50 đoạn qua xã Phước Đông thì bị Huỳnh Thanh Dũng, Nguyễn Hồng Thái (cùng ngụ xã Phước Đông) cầm dao chặn đường, xin “vài trăm ngàn đồng xài chơi”. Anh Tuyền giả vờ móc túi, chờ chúng sơ hở, hai anh ôm quật kẻ cướp xuống lộ và tri hô. Người dân xung quanh chạy ra bắt giữ chúng. A.LONG dotung