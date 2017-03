Khen thưởng ba cảnh sát bị thương khi truy bắt ma túy

Ngày 28-5, ba phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, gồm ông Thái Văn Hằng, ông Nguyễn Xuân Đường và ông Hồ Đức Phước đã đến thăm hỏi và trao tặng bằng khen cho Đại úy Nguyễn Đức Cường, Trung úy Cao Đức Long và Thiếu úy Lê Đức Hùng (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - PC17 Công an tỉnh Nghệ An) về thành tích đấu tranh phòng chống ma túy trên địa bàn.

Trước đó, ngày 27-5, ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã đến thăm, động viên ba sĩ quan cảnh sát trên.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và Công an tỉnh Nghệ An thăm, động viên Đại úy Nguyễn Đức Cường (Phòng PC17 Công an tỉnh Nghệ An) bị bắn trọng thương đang điều trị.

Như Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 27-5 đưa tin, lúc 1 giờ ngày 26-5, tổ trinh sát PC17 - Công an tỉnh Nghệ An mai phục, vây bắt ba đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào vào bản Cò Pảo (Lưu Kiền, Tương Dương, Nghệ An). Khi cảnh sát xông lên, áp sát bắt giữ thì kẻ cảnh giới từ trong rừng nổ súng bắn vào Đại úy Cường, Trung úy Long và Thiếu úy Hùng nhằm giải thoát cho đồng bọn.

Mặc dù bị trúng đạn nhưng ba cảnh sát trên cùng tổ công tác đã bắt giữ ba người vận chuyển cùng tang vật hai bánh heroin (trọng lượng hơn 600 g).

Bước đầu công an xác định kẻ bắn cảnh sát là Vừ Bá Của (trú tại Noọng Héc, Xiêng Khoảng, Lào) và khẩu súng gây án là súng cạcbin.

Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây ma túy trên và truy bắt Vừ Bá Của.

Đ.LAM