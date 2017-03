Khen thưởng ba CSGT không nhận hối lộ

Trước đó, chiều 17-12, tổ tuần tra trên quốc lộ 20 do Thượng úy Cường làm tổ trưởng đã kiểm tra xe tải biển số 49H-7062 do Lương Văn Hà điều khiển do có dấu hiệu khả nghi. Qua đó, phát hiện trên xe có hơn 2,5 m3 gỗ thông hộp không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc nên tổ tuần tra lập biên bản đưa về trụ sở làm rõ. Tại đây, Bùi Văn Hậu (trú tại Ninh Loan, Đức Trọng) đến nhận số gỗ trên là của Hậu. Hậu liên tục đưa tiền hối lộ cho tổ tuần tra để xin được bỏ qua và cho xe đi. Sau nhiều lần nhắc nhở nhưng Hậu vẫn tiếp tục đưa hối lộ, tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản, kiểm đếm số tiền do Hậu đưa hối lộ là 9,4 triệu đồng.

Ngày 19-12, Hậu đã bị khởi tố về tội đưa hối lộ.

Đ.HUY