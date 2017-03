Khen thưởng bốn người dân truy bắt tội phạm

Ngày 18-10, Công an tỉnh Bình Dương cho biết Thiếu tướng Võ Thành Đức, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, đã ký quyết định khen thưởng. Trong đợt này, Công an tỉnh Bình Dương cũng tặng giấy khen cho anh Trần Hoài Tâm (phường Tân Bình, thị xã Dĩ An) vì có nhiều thành tích xuất sắc trong việc phát hiện tố giác tội phạm.

Ngày 29-8, tại đoạn đường thuộc phường Tân Bình (thị xã Dĩ An), anh An, anh Đạt và anh Đông phát hiện hai người dùng đoản bẻ khóa trộm xe máy. Ba anh liền truy đuổi quyết liệt trên nhiều tuyến đường và bắt giữ cả hai bàn giao cho công an. Còn anh Trường, vào ngày 25-7, đã dùng xe của mình tông thẳng vào xe hai kẻ trộm xe máy và tri hô mọi người hỗ trợ bắt giữ cả hai.

N.ĐỨC