Khen thưởng Công an quận Bình Thạnh bắt xe đi “bão”

Thượng tá Lê Thanh Vũ, Đội phó Đội CSGT-Trật tự-Phản ứng nhanh Công an quận Bình Thạnh, nhận giấy khen từ Bộ Công an. Ảnh: A.NHÂN

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 24-10, Công an quận Bình Thạnh đã bắt giữ hơn 500 xe đi “bão” trên địa bàn quận. Ngày 22-11, Công an quận Bình Thạnh tiếp tục bắt hơn 70 xe tại đường Nguyễn Xí-Đinh Bộ Lĩnh. Trước đó, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tệ nạn đua xe của Công an TP.HCM tháng 8-2010, Công an quận Bình Thạnh cũng bắt hơn 300 xe tham gia nẹt pô, lạng lách, đánh võng, gây rối.

L.NGUYỄN