Khen thưởng Công an thị xã Dĩ An

Sáng 30-8-2013, tập thể Công an thị xã Dĩ An, Bình Dương đã được trao thưởng 10 triệu đồng do có thành tích xuất sắc trong công tác triệt xóa băng nhóm trộm cắp và tiêu thụ tài sản do tên Huỳnh Ngọc Linh (SN 1994, quê Bình Thuận) và đồng bọn thực hiện.

Đây là băng nhóm trộm cắp và tiêu thụ tài sản có quy mô lớn, nhiều đối tượng tham gia hoạt động các địa bàn giáp ranh Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên... tỉnh Bình Dương. Các đối tượng thường vào các khu nhà trọ, lợi dụng sơ hở của chủ tài sản rồi dùng đoản phá khóa hoặc lợi dụng ban đêm đóng giả các cặp tình nhân đi thuê nhà trọ rồi đột nhập lấy trộm tài sản hoặc sử dụng cần câu có dán băng keo hai mặt để câu điện thoại hoặc sử dụng kìm cắt phá cửa đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản. Đến nay, Công an thị xã Dĩ An đã bắt giữ 12 đối tượng trong băng nhóm, thu hồi nhiều tài sản có giá trị trả lại cho bị hại. Cùng ngày, Chủ tịch UBND thị xã cũng đã trao tặng giấy khen đột xuất cho một tập thể và sáu cá nhân có thành tích trong đấu tranh băng nhóm trên; trao tặng giấy khen cho hai tập thể phường Tân Đông Hiệp và một cá nhân có thành tích trong tuần tra bắt giữ đối tượng trộm nóng xe máy. Theo ANH THY (CATP)