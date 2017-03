Khen thưởng công an xã bắt tội phạm ma túy ở quán cà phê

(PL)- Ngày 13-6, UBND huyện Định Quán, Đồng Nai cho biết vừa khen thưởng tập thể Công an xã Phú Tân (huyện Định Quán) và bảy cá nhânlà trưởng, phó công an xã và công an viên xã Phú Tân về thành tích xuất sắc trong tấn công trấn áp tội phạm ma túy.

Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Phú Tân bắt quả tang Trương Thị Minh, Nguyễn Thị Phương Luyến (cùng ngụ huyện Tân Phú), Nguyễn Thị Ngọc Hiếu, Nguyễn Thị Kim Liên và Nguyễn Thị Hồng Hạnh (cả ba đều ngụ huyện Định Quán) đang tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán cà phê không tên nằm trên địa bàn ấp 2, xã Phú Tân, huyện Định Quán. Công an thu giữ 30 tép heroin tang vật. NGUYÊN HỒNG