Khen thưởng họa sĩ phác họa chân dung kẻ bắt cóc trẻ sơ sinh

Ngoài bằng khen, UBND TP.HCM còn thưởng nóng 20 triệu đồng cho Công an quận 7 và 3 triệu đồng cho họa sĩ Phan Vũ Linh.

Trước đó, họa sĩ Phan Vũ Linh đã phác họa chân dung nghi can bắt cóc cháu bé một ngày tuổi qua lời kể của các nhân chứng. Nhờ bức họa của anh, quần chúng đã phát hiện nghi can, thông báo cho lực lượng chức năng. Đối tượng bắt cóc trẻ cũng hoảng sợ, ra đầu thú. Khi đối tượng bị bắt, công an và nhân dân đánh giá bức chân dung phác họa của họa sĩ Linh giống nhân vật thật tới 80%.

