Khen thưởng lực lượng phá án vụ trộm 247 lượng vàng

Ngày 16.7, đại tá Trần Sỹ Tá - Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận - đã đến Công an H.Định Quán (Đồng Nai) để trao bằng khen và tiền thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và Bộ Công an cho tập thể và ba cá nhân Công an H.Định Quán về thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp đấu tranh phá chuyên án 212T tại tỉnh Bình Thuận.

Chuyên án 212T được thành lập vào tháng 2.2012, nhờ sự phối hợp của Công an H.Định Quán, ban chuyên án đã bắt giữ Nguyễn Thị Bích Vân (36 tuổi, tự Bé Cao) cùng các đồng phạm là Trần Thị Huệ (36 tuổi), Nguyễn Công Đoàn (27 tuổi), Nguyễn Hoàng Thịnh (28 tuổi, cùng ngụ xã Phú Cường, H.Định Quán) về hành vi trộm cắp tài sản.



Theo điều tra, ngày 7.2, tại nhà ông Bùi Ngọc Quan (tại khu phố 9, thị trấn Võ Xu, H.Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) đã xảy ra một vụ trộm 247 lượng vàng do các đối tượng trên thực hiện.



Công an tỉnh Bình Thuận đã thành lập chuyên án, bắt giữ các đối tượng nói trên, đồng thời thu hồi tài sản gồm một xe mô tô, 30 lượng vàng, hơn 375 triệu đồng, 3.112 USD cùng ba giấy tờ mua bán đất trị giá 850 triệu đồng.



