Khen thưởng lực lượng triệt phá ma túy tại tiệc đầy tháng

Theo đó UBND TP Cần Thơ tặng bằng khen cho tập thể Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) và cá nhân Thượng tá Lê Văn Lương - Trưởng phòng PC47 cùng số tiền thưởng 10 triệu đồng. Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, biểu dương thành tích của cán bộ, chiến sĩ PC47 - Công an TP Cần Thơ đạt được trong thời gian qua và yêu cầu đơn vị phát huy thành tích trong công tác tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn TP.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ trao bằng khen cho tập thể PC47. Ảnh: GIA TUỆ

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, tối 8-8, lực lượng của Công an TP Cần Thơ với chủ công là cán bộ, chiến sĩ PC47 đã ập vào nhà hàng Diamond Palace (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), phát hiện 53 đối tượng đang dự tiệc đầy tháng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ ma túy. Công an thu giữ ma túy đá, thuốc lắc, Kentamine… và phát hiện 19 đối tượng phản ứng dương tính với ma túy. Liên quan vụ án này, hiện công an đã khởi tố Trương Văn Sang (Sang “cá mập”, ngụ quận Ninh Kiều) và xử lý hành chính những người liên quan khác.

GIA TUỆ