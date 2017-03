Khen thưởng một công an phường bị đâm khi làm nhiệm vụ

Sáng 25-2, Đại tá Huỳnh Thế Kỳ - Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận và đại diện Công an TP Phan Rang-Tháp Chàm đã đến thăm hỏi, động viên Thượng úy Lê Xuân Cường, 33 tuổi, Công an phường Tấn Tài, đang điều trị vết thương tại Bệnh xá công an tỉnh.

Thượng úy Cường bị đâm ở phần bụng bằng vỏ chai khi đang ngăn chặn một vụ gây rối. Đại tá Kỳ cho biết công an tỉnh đã quyết định khen thưởng, thăng quân hàm từ thượng úy lên đại úy trước niên hạn cho Thượng úy Cường về thành tích dũng cảm đấu tranh, ngăn ngừa tội phạm. Đại tá Huỳnh Thế Kỳ (thứ 2 bên phải) thăm và động viên Thượng úy Cường. Ảnh: P.HƯƠNG Trước đó, chiều 24-2, nhận được tin báo một nhóm thanh niên đang quậy phá tại quán SH trên địa bàn phường, Thượng úy Cường cùng hai dân phòng phường đến giải quyết thì bị Nguyễn Văn Thuận và Nguyễn Thanh Quang chống đối, rượt đuổi. Thuận đập bể chai bia đâm vào phần bụng Thượng úy Cường rồi bỏ trốn. Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ khởi tố Thuận và Quang về hành vi chống người thi hành công vụ. MINH TRÂN