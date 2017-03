Khen thưởng một phó trưởng công an bắt kẻ truy nã

Trước đó, ngày 23-7, Trung tá Đông bắt giữ được Đàm Xuân Hà là đối tượng bị Công an TP Hải Phòng truy nã về tội giết người từ năm 1992.

Ngày 21-9, được Công an huyện Lộc Ninh thông báo có hai xe taxi chở sáu đối tượng nghi vấn cướp tài sản đang lưu thông từ huyện Lộc Ninh về TP.HCM. Lập tức, Trung tá Đông phân công lực lượng chốt chặn tại quốc lộ 13 và các tuyến đường thuộc thị xã Bình Long. Đến 23 giờ 30 cùng ngày, tổ công tác do Trung tá Đông đã bắt được sáu nghi can cùng một số máy móc điện tử phục vụ cho việc đánh bạc cất giấu trên hai xe taxi. Sáu nghi can khai vừa tham gia đánh bạc tại nhà nghỉ Sơn Hà (huyện Lộc Ninh) với khoảng 20 người khác. Qua điều tra, Trung tá Đông phát hiện trong số những người này có Đỗ Văn Tuấn (33 tuổi, quê Quảng Ninh) bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã đặc biệt về tội giết người.

N.ĐỨC