Khen thưởng một phụ nữ tố giác kẻ trộm

Giấy khen được Công an thị trấn Phù Mỹ trao cho chị Vi ngày 2-3.

Trước đó, lúc 11 giờ 30 ngày 31-12-2015, Huỳnh Văn Trung (31 tuổi, trú xã Cát Lâm, huyện Phù Cát) mang một xe đạp điện đến tiệm mua bán xe đạp của chị Vi bán với giá 4,5 triệu đồng. Nghi đây là xe trộm cắp nên chị Vi đã giữ chân đối tượng, đồng thời báo cho lực lượng công an để xác minh. Tại cơ quan công an, Trung khai nhận thấy xe đạp điện này để trước cổng Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo (huyện Phù Cát) nên dắt trộm đem đi bán. Ngoài vụ trộm trên, ngày 18-10-2015, Trung còn lấy cắp một xe đạp điện khác đem đến tiệm của chị Vi đổi lấy một chiếc xe đạp mới và 1,5 triệu đồng. Ngay sau đó chị Vi giao nộp xe đạp điện này cho Công an thị trấn Phù Mỹ để trả lại cho chủ nhân.