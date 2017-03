Khen thưởng người dân phát hiện kẻ trộm hơn 1,7 tỉ đồng

Sáng 12-4, Công an Tây Ninh tổ chức trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho anh Nguyễn Văn Thọ, 39 tuổi, đội viên Đội tuần tra nhân dân xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng và trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho tập thể Công an xã Hưng Thuận vì đã có thành tích phát hiện, truy bắt đối tượng trộm số tiền hơn 1,7 tỉ đồng.

Vào khoảng 4 giờ sáng 24-3, trên đường đi bán thịt heo, anh Nguyễn Văn Thọ phát hiện 1 thanh niên đi xe mô tô có biểu hiện đáng ngờ. Sau một lúc âm thầm theo dõi, anh Thọ phát hiện người này vứt 1 vật gì đó giống như bình khí đá xuống kênh. Anh Thọ chặn xe đối tượng lại, đồng thời thông báo cho Công an xã Hưng Thuận.



Nhận được điện thoại của anh Thọ, ông Phan Văn On- Trưởng Công an xã Hưng Thuận cùng 4 công an viên lập tức đến hiện trường. Qua kiểm tra, công an phát hiện có rất nhiều tiền loại 100.000 đồng và 500.000 đồng trong ba lô của đối tượng. Lực lượng công an liền đưa người và tang vật về trụ sở công an xã để làm rõ.



Đối tượng khai tên Trương Văn Thuận (23 tuổi, ngụ ấp Rỗng Tượng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu). Thuận cho biết đã cấu kết với Huỳnh Hữu Nhân (26 tuổi, ngụ khu phố Lộc Thành, thị trấn Trảng Bàng) là nhân viên bảo vệ của một ngân hàng trên địa bàn huyện Trảng Bàng, dùng mỏ hàn khí đá phá trụ ATM của ngân hàng này để lấy tiền.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thuận và Nhân, thu hồi toàn bộ số tiền hơn 1,7 tỉ đồng đã bị bọn chúng lấy trộm trước đó.



Nhân dịp này, Công an tỉnh thưởng cho anh Thọ số tiền 2 triệu đồng. Được biết trước đó, ngân hàng nói trên đã trao tặng cho anh Thọ số tiền 10 triệu đồng.